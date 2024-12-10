Новые штрафы за нарушения ПДД начнут действовать с 1 января

Новые размеры штрафов за превышение установленной скорости движения предлагается установить в соответствии с поправками к статье 12.9 КоАП. Согласно поправкам, штрафы за превышение скорости вырастут на 50%. Так, за превышение скорости более чем на 20, но менее чем на 40 километров в час размер санкции вырастет с 500 до 750 рублей. За превышение более чем на 40, но менее чем на 60 километров в час штраф увеличится с диапазона от 1-1,5 тысячи рублей до диапазона от 2-2,25 тысячи рублей. А за превышение скорости на величину более 60, но не более 80 километров в час — с диапазона от 2-2,5 тысячи рублей до диапазона от 3-3,75 тысячи рублей.