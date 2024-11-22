Почти каждый десятый водитель ездит с купленными правами, показал опрос

Больше половины россиян (53%) считают экзамен на права лёгким, поэтому они с первого раза смогли сдать и тестовую часть, и площадку, и езду в городе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого kp.ru.

«А в чем сложность? Выучил ПДД, научился управлять автомобилем и сдал экзамены с первого раза. Всё было довольно просто», — заявил один из участников опроса.