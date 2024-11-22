Почти каждый десятый водитель ездит с купленными правами, показал опрос
Kp.ru: 7% автомобилистов купили права вместо сдачи экзамена
Больше половины россиян (53%) считают экзамен на права лёгким, поэтому они с первого раза смогли сдать и тестовую часть, и площадку, и езду в городе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого kp.ru.
«А в чем сложность? Выучил ПДД, научился управлять автомобилем и сдал экзамены с первого раза. Всё было довольно просто», — заявил один из участников опроса.
Тем не менее, 28% респондентов пожаловались на трудности в ГАИ, из-за которых им пришлось пересдавать экзамен несколько раз. 6% подчеркнули, что даже за несколько попыток не смогли справиться с испытанием. А вот 7% автолюбителей признались, что купили права.
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pixabay / moinzon