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22 ноября, 12:25

Почти каждый десятый водитель ездит с купленными правами, показал опрос

Kp.ru: 7% автомобилистов купили права вместо сдачи экзамена

Больше половины россиян (53%) считают экзамен на права лёгким, поэтому они с первого раза смогли сдать и тестовую часть, и площадку, и езду в городе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого kp.ru.

«А в чем сложность? Выучил ПДД, научился управлять автомобилем и сдал экзамены с первого раза. Всё было довольно просто», — заявил один из участников опроса.

Тем не менее, 28% респондентов пожаловались на трудности в ГАИ, из-за которых им пришлось пересдавать экзамен несколько раз. 6% подчеркнули, что даже за несколько попыток не смогли справиться с испытанием. А вот 7% автолюбителей признались, что купили права.

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Обложка ©

pixabay / moinzon

Борис Эльфанд
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