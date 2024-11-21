Параллельный импорт: Названы 12 популярных в России ушедших брендов авто

Некоторые автомобильные бренды покинули Россию, однако спрос на их продукцию не снижается. Машины в нашу страну попадают через параллельный импорт, рассказал эксперт Николай Иванов. По его словам, лидерами рейтинга являются Hyundai Tucson, Skoda Kodiaq и Mazda CX-5.

«Автомобили таких марок ввозятся в Россию через схему параллельного импорта. Безусловно, это привело к сокращению продаж из-за усложнения логистики и увеличения стоимости. Но спрос на такие модели всё равно сохраняется», — отметил собеседник «Газеты.ru».