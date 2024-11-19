«Рольф» назвал самые надежные дизельные автомобили

Директор по сервису автодилерской компании «Рольф» Юлия Трушкова в интервью RG.ru назвала самые надежные машины с дизельным двигателем.

Трушкова отметила, что автомобили с дизельными двигателями проявляют большую надежность в эксплуатации, чем другие модели. Эти данные получены из уникальной базы, собранной специалистами компании за последние четыре года.

В России аналогов такой базы нет. Каждый автомобиль оценивается по более чем 100 критериям, что позволяет получать максимально точные данные. Важно, что эти характеристики одинаковы для всех моделей, что обеспечивает объективную оценку, независимо от цены или других параметров.

По данным «Рольф», процент обращений в автосервисы для дизельных машин составил 16%. На первом месте находится модель Genesis GV70, у нее всего 2% заявок. На второй позиции — Hyundai Staria, с 3% заявок. Замыкает тройку лидеров Genesis GV80 с 3% обращений, но большее количество проверок авто этой модели оставило ее позади.

На четвертом месте среди самых надежных авто оказалась Audi Q8 с 4%, а на пятом — BMW X7 с 5%. Шестое место заняла BMW X2 с 6%. Почти такой же процент наблюдается у Toyota Fortuner и Hyundai Palisade.

Среди автомобилей, владельцы которых чаще всего обращались в сервис, «лидером» стал Dodge Journey со 100% обращений. Хотя выборка по этой модели была значительно меньше, это «звоночек» для потенциальных владельцев. Следом идет Toyota Corolla с 88%, что также вызывает обеспокоенность.