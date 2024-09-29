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29 сентября, 14:03

«Очень опасно»: Эксперт объяснил, что делать, если залил бензин вместо дизеля

Автоэксперт Шапарин: Вливать вместо дизеля бензин очень опасно

Ситуацию, когда автолюбиьель заливает вместо дизельного топлива бензин представить трудно. На заправке этого сделать не получится — пистолет другой формы трудно запихнуть в крышу бака. Однако перепутать канистры с содержимым вполне себе можно. Что делать в такой ситуации рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Это безусловно опасно. Двигатели работают по разному принципу, топливо работает абсолютно по-разному: бензин горит, а солярка по большому счету взрывается под давлением, поэтому это разная история», — цитирует эксперта радио Sputnik.

В случае, если человек замечает, что после заправки мотор начинает работать нестабильно, выход есть только один. Необходимо слить топливо со снятием бака. При этом дизельный автомобиль после бензина придётся долго и дорого ремонтировать. Возможно, даже придётся заменить мотор.

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Также не стоит использовать бензин АИ-92 в турбированных двигателях, из-за того, что он склонен к детонации. Лучше отдать предпочтение маркам АИ-95 и АИ-98. Напомним, что сейчас в России до конца года действует запрет на экспорт бензина.

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Freepik

Полина Никифорова
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