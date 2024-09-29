«Очень опасно»: Эксперт объяснил, что делать, если залил бензин вместо дизеля

Ситуацию, когда автолюбиьель заливает вместо дизельного топлива бензин представить трудно. На заправке этого сделать не получится — пистолет другой формы трудно запихнуть в крышу бака. Однако перепутать канистры с содержимым вполне себе можно. Что делать в такой ситуации рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Это безусловно опасно. Двигатели работают по разному принципу, топливо работает абсолютно по-разному: бензин горит, а солярка по большому счету взрывается под давлением, поэтому это разная история», — цитирует эксперта радио Sputnik.