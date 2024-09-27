Едем в сервис: Названы первые «симптомы» скорой поломки автомобиля

Странные вибрации или посторонние звуки от автомобиля свидетельствуют о возможной скорой поломке, рассказал «Ленте.ру» профессиональный подборщик и автоблогер Игорь Шагапов.

По словам эксперта, современные автомобили оснащены системой Check Engine, которая предупреждает о неисправностях и даже может точно сказать, что именно сломалось. Если же такой системы нет, то следует обратить внимание на изменение состояния машины.

«Безусловно, это в первую очередь посторонние звуки и вибрации. На это нужно внимательно обращать внимание. Шипящий, гремящий, скворчащий, свистящий и так далее — сразу же отправляемся на СТО», — рассказал эксперт.

Он призвал водителей сразу же ехать на станцию техобслуживания, даже если звук появился и быстро исчез, например, когда вы стояли в пробке. Это значит, что уже есть какой-то симптом, который может негативно сказаться на работе автомобиля. Возможно, сейчас это какая-то мелочь, но впоследствии она может привести к серьёзным проблемам. То же самое стоит делать, если обнаружились какие-либо вопросы к работе коробки передач. Машина может затягивать с переключением передач или, наоборот, делать это слишком резко. Возможно появились какие-то сбои в системе, отметил эксперт.

Во избежание поломок лучше обращаться в техсервис каждые полгода для профилактики. Любая мелочь может оказаться фатальной для той или иной системы в машине.