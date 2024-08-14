Правительство продлило запрет на экспорт бензина из России до 31 декабря

Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина до 31 декабря 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Уточняется, что запрет не коснётся международных межправительственных соглашений, включая государства — члены ЕАЭС, а также на топливо, которое граждане вывозят для личного пользования и для оказания гумпомощи.