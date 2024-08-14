Правительство продлило запрет на экспорт бензина из России до 31 декабря
Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина до 31 декабря 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Уточняется, что запрет не коснётся международных межправительственных соглашений, включая государства — члены ЕАЭС, а также на топливо, которое граждане вывозят для личного пользования и для оказания гумпомощи.
Напомним, что запрет на экспорт бензина в России ввели 1 марта. Это решение должно поддержать стабильную ситуацию на топливном рынке в период повышенного спроса. 31 июля Минэнерго продлило запрет до октября. Life.ru рассказывал, как нововведение сказалось на ценах на топливо.
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