Цены на бензин выйдут на новый уровень: Сколько будет стоить топливо на АЗС На этой неделе цена бензина АИ-95 в очередной раз обновила рекорд 2024 года, достигнув почти 74,5 тыс. рублей за тонну. Таковы результаты торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Дорожает и другое топливо. Что будет с ценами на АЗС? 22 июля, 21:11 Экономисты рассказали, что происходит с ценами на бензин. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Что происходит на топливном рынке во второй половине июля

В торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цены на топливо достигли новых рекордных уровней. Руководитель отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский назвал причины такого быстрого роста.

Во-первых, Россия производит столько же бензина, сколько его потребляет, что приводит к дефициту при экспорте. Средняя цена бензина за рубежом в июле составляет примерно 1,32 доллара США за литр, что при текущем курсе доллара в 88,28 рубля равняется 116,53 рубля за литр. Это почти в два раза выше, чем в России. Экспорт становится выгодным для производителей нефтепродуктов. Во-вторых, начало уборочных работ в ряде регионов увеличивает потребление топлива. В-третьих, плановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов. В-четвёртых, аномально высокая температура, увеличивающая потребление бензина. В-пятых, рост популярности внутреннего туризма, включая автомобильный, и начало дачного сезона. В-шестых, повреждения инфраструктуры нефтезаводов и необходимость их восстановления.

Эти факторы приводят к недостатку топлива для внутреннего рынка, что вызывает рост цен — как оптовых, так и на АЗС. В течение недели — с 2 по 8 июля 2024 года — цены на бензин в 78 субъектах России выросли на 0,5%, до 2,4%. Средняя цена для потребителей в стране составила 52,17 рубля за литр бензина АИ-92 и 57,02 рубля за литр бензина АИ-95.

В этом году большой рост цен на бирже уже был весной. Прошла посевная — а с ней и пиковые показатели цен на топливо на бирже, которые пришлись на март и апрель. В целом это особенность рынка нефтепродуктов: цены на бензин для конечного пользователя на автозаправках более консервативные, чем биржевые, которые только в течение месяца могут меняться на десятки процентов. На заправках такого разброса не наблюдается. И если АЗС, которые входят в ВИНК, могут позволить себе убытки на отдельных этапах (рост цен на бирже и сдержанный рост цен на АЗС), чтобы не потерять клиентов, то для независимых игроков это становится испытанием, страдает рентабельность бизнеса. Об этом рассказал главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

Впрочем, по его словам, до конца лета спрос будут ещё поддерживать те, кто отправился в отпуск автомобилем, — это способствует удорожанию топлива в отдельных регионах страны, особенно южных (там бензин дорожает быстрее).

Прогноз цен на бензин

Некоторые страны ОПЕК+ сокращают добычу, что приводит к дефициту и росту цен на нефть. Спрос на неё остаётся высоким, особенно в Азии, где наблюдается рост экономики. И привычные санкции против России также влияют на нефтяной рынок, ограничивая доступ к определённым рынкам. На этот момент обратил внимание частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

Он добавил, что степень влияния биржевых цен на розничные цены не всегда прямо пропорциональна. На неё могут давить также затраты на транспортировку, налоги, маржа АЗС и другие факторы.

— Особенных мер для сдерживания роста цен на популярные виды топлива сейчас не применяется. ФАС не видит сговора или иных противозаконных действий. Пока не остановится быстрое повышение в опте, розница продолжит подтягиваться следом. Вполне вероятно, что к осени цены подтянутся до 58–59 рублей за литр бензина, — считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Исходя из опыта прошлых лет, повышение оптовых цен на топливо в конце марта – начале апреля сказывается на розничных ценах в конце апреля – начале мая. Есть временной лаг в один месяц.

— С учётом этого ожидается существенное повышение розничных цен на АЗС в конце июля – начале августа. Этот период достаточен для принятия Правительством России решения о временном запрете экспорта бензина в августе текущего года до стабилизации внутреннего рынка. Возобновление экспорта будет возможно после стабилизации ситуации. На текущий момент рост цен на топливо остаётся в пределах прогнозируемого уровня инфляции, установленного Центробанком, — пояснил Николай Переславский.

Бензин на бирже будет продолжать дорожать, пока не произойдёт существенного роста его предложения. А это случится не раньше чем правительство отменит разрешение на свободный вывоз бензина за рубеж. То есть примерно в середине августа. Скорее всего, отмена произойдёт с 1 августа, но нужно время, чтобы оптовый рынок увидел рост предложения бензина. Такой прогноз сделал руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекса" Александр Шнейдерман.

— Цена бензина в ближайшее время может остановить рост, когда ограничат экспорт, но в долгосрочном периоде — через год и больше — будет понемногу двигаться к 57–58 рублям за литр. Основными факторами, которые влияют на динамику цен бензина, по-прежнему являются спрос и предложение. Пока спрос высок, а предложение невелико, цены будут расти, — пояснил он.

Авторы Нина Важдаева