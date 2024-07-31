Минэнерго продлило запрет на экспорт бензина из России ещё на два месяца

Ранее действовавший запрет на эксперт бензина продлён ещё на два месяца — сентябрь и октябрь. Об этом на совместном заседании комитетов Госдумы сообщил первый замминистра энергетики по ситуации на рынке нефтепродуктов Павел Сорокин.

"Принято принципиальное решение на сентябрь-октябрь, что экспорт будет ограничен для того, чтобы подстраховаться. Это касается бензина", — сказал чиновник.

Обстановку с производством топлива в Минэнерго назвали стабильной, уточнив, что текущее положение не требует введения запрета на экспорт дизельного топлива. На данный момент в ведомстве ожидают отчёта по окончании ремонта на двух нефтеперерабатывающих заводах, заточенных под выпуск бензина Аи-95. Замминистра также отметил, что отечественные компании исправно придерживаются рекомендаций правительства по увеличению запасов топлива. На данный момент показатели находятся выше среднего исторического уровня.