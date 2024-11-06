В России ужесточат оборот масел и запчастей для автомобилей: что изменится
В Совфеде обсудили ужесточение оборота масел и запчастей для автомобилей
Правила торговли автомаслами и деталями для машин будут отрегулированы, поскольку среди запчастей для иномарок стали часто попадаться поддельные. Об этом газета «Известия» сообщает со ссылкой на обсуждения в комитете по регламенту Совета Федерации.
Во время круглого стола в верхней палате парламента, где участвовали представители Минпромторга, Росстандарта, Минэкономразвития, ФАС, Роспотребнадзора, отраслевых ассоциаций и бизнеса, установили, что более половины запчастей и расходников для иномарок являются контрафактными. Теперь их хотят допускать к продаже только с использованием государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ).
В Совфеде также призвали ввести обязательную маркировку для запчастей, а также запретить продавать подделки на кассах магазинов, в автосервисах и маркетплейсах.
Зима уже близко, а значит, что пора начинать готовить своё транспортное средство к холодам. Ранее автоэксперт Пётр Баканов объяснил несколько ключевых шагов для подготовки машины к морозам. Первым делом необходимо будет заменить все просроченные детали с истёкшим сроком службы.
Shutterstock / FOTODOM / Andrewshots