В России ужесточат оборот масел и запчастей для автомобилей: что изменится

Правила торговли автомаслами и деталями для машин будут отрегулированы, поскольку среди запчастей для иномарок стали часто попадаться поддельные. Об этом газета «Известия» сообщает со ссылкой на обсуждения в комитете по регламенту Совета Федерации.

Во время круглого стола в верхней палате парламента, где участвовали представители Минпромторга, Росстандарта, Минэкономразвития, ФАС, Роспотребнадзора, отраслевых ассоциаций и бизнеса, установили, что более половины запчастей и расходников для иномарок являются контрафактными. Теперь их хотят допускать к продаже только с использованием государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ).

В Совфеде также призвали ввести обязательную маркировку для запчастей, а также запретить продавать подделки на кассах магазинов, в автосервисах и маркетплейсах.