Какие автомобили не подходят для российской зимы: мнение эксперта

Автомобильный эксперт и основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников рассказал о моделях автомобилей, которые плохо адаптированы к суровым условиям русской зимы. В интервью порталу Lenta.ru он отметил, что проблемы могут возникнуть как с китайскими, так и с некоторыми европейскими автомобилями.

Среди китайских брендов, по словам эксперта, чаще всего жалобы поступают на автомобили марок Geely, Chery и Haval. Владельцы этих машин сталкиваются с проблемами в системе отопления. «Например, у Geely Tugella отмечаются случаи, когда обогрев сидений не справляется с холодом, а задняя часть салона остается холодной», — уточнил Стрельников.

Также у модели Geely Monjaro в морозы залипают ручки дверей. А у Haval возникают проблемы с сенсорными панелями, которые в холодное время года реагируют с задержкой или вовсе отключаются. К тому же, слабые аккумуляторы этих авто часто не выдерживают морозов, что затрудняет запуск двигателя.

Не только китайские автомобили сложно адаптируются к российской зиме. Среди европейских моделей проблемными оказались Peugeot 408 и Citroen C4. У них наблюдаются сбои в работе электроники и трансмиссии в холодную погоду. Renault Fluence также не справляется с низкими температурами — владельцы жалуются на недостаточную мощность штатного отопителя и потерю эластичности уплотнителей, что снижает герметичность салона. Японский Nissan Pathfinder также не избежал критики. В морозы у него возникают проблемы с трансмиссией и коррозией кузова, что может привести к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту.

Александр Стрельников подчеркнул, что жителям регионов с суровыми зимами, например, Сибири и Урала, к выбору автомобиля стоит подходить особенно тщательно. Эксперт рекомендует обращать внимание на опыт эксплуатации конкретных моделей в аналогичных климатических условиях, чтобы избежать неприятных сюрпризов зимой.