«Делают, как выгодно им»: Песков допустил возможность возвращения японских и европейских авто

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивляются намерениям зарубежных автопроизводителей вернуться на российский рынок, ведь санкции могут быть отменены, если это будет выгодно той стороне. Он также добавил, что пока не поступало официальных заявлений от европейских компаний о возобновлении поставок машин в Россию.

«Что касается Японии — все страны достаточно прагматичны в своих решениях, и вы знаете, что многие страны, которые вводят какие-то ограничения, при необходимости из своих собственных интересов выпускают лицензии на исключение из перечня этих ограничений. Это очень легко делается, и здесь всё абсолютно цинично, прагматично делают так, как выгодно им. И нам, безусловно, надо следовать этой практике», — отметил представитель Кремля.