«Делают, как выгодно им»: Песков допустил возможность возвращения японских и европейских авто
Песков: Японские и европейские авто могут вернуться на российский рынок
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивляются намерениям зарубежных автопроизводителей вернуться на российский рынок, ведь санкции могут быть отменены, если это будет выгодно той стороне. Он также добавил, что пока не поступало официальных заявлений от европейских компаний о возобновлении поставок машин в Россию.
«Что касается Японии — все страны достаточно прагматичны в своих решениях, и вы знаете, что многие страны, которые вводят какие-то ограничения, при необходимости из своих собственных интересов выпускают лицензии на исключение из перечня этих ограничений. Это очень легко делается, и здесь всё абсолютно цинично, прагматично делают так, как выгодно им. И нам, безусловно, надо следовать этой практике», — отметил представитель Кремля.
Ранее Life.ru рассказывал, что цены на автомобили российского производства Lada рекордно понизились в Белоруссии. Седан Lada Vesta стоит 1,25 млн российских рублей, в РФ же цена на эту модель минимум 1,53 млн рублей. Кстати, в России уже нашли выход, как радовать водителей зарубежными авто. Недавно стартовали продажи седана Citroen C4, который был собран в Калуге. Автомобиль оснащён атмосферным двигателем EC5/TU5 с объёмом 1,6 литра и мощностью 115 лошадиных сил.
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