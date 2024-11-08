В России начали продавать собранный в Калуге седан Citroen C4

В России стартовали продажи седана Citroen C4, сообщает rg.ru. Соответсвующее объявления уже стали доступны в Интернете. В описании указано, что машины были собраны в Калуге, а часть VIN-кода, указанная в объявлениях, подтверждает их российское производство.

Citroen C4 оснащён атмосферным двигателем EC5/TU5 с объёмом 1,6 литра и мощностью 115 лошадиных сил. Движок работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач от компании Aisin. Цена автомобиля составляет 2,55 миллиона рублей без учёта специальных предложений. Продавец предоставляет гарантию на три года или до 100 тысяч километров пробега. Издание предполагает, что данный автомобиль мог быть собран из остатков машинокомплектов Peugeot-Citroen, которые остались после приостановки деятельности компании в России.

На схожем принципе функционирует сейчас автозавод АГР в Санкт-Петербурге, который производит модели Solaris на базе бывшего завода Hyundai.