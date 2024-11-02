«АвтоВАЗ»: Продажи Lada в октябре выросли на 4,8% в годовом выражении

Продажи автомобилей Lada за октябрь выросли на 4,8% в годовом выражении, составив 42,9 тысячи проданных моделей. За январь-октябрь купили 377,9 тысячи авто, а рост продаж составляет 33,3% в сравнении с таким же прошлогодним интервалом. Об этом рассказали в пресс-службе.

«По итогам октября в России продано 42 875 легковых и лёгких коммерческих автомобилей Lada, что на 4,8% выше, чем в октябре прошлого года и на 3,3% выше, чем в сентябре текущего года. Всего за 10 месяцев официальными дилерами Lada реализовано 377 854 пассажирских и коммерческих автомобиля бренда (+33,3% к аналогичному периоду прошлого года)», — сказано в сообщении.

Так, продажи Lada Largus после перезапуска производства в октябре порадовали руководство лучшими показателями года. За месяц было продано 2,7 тысячи пассажирских универсалов, что на 47,1% превосходит показатели сентября. Также продать удалось 907 фургонов (+37,8% к сентябрю 2024 года). Кроме того, было реализовано 5030 сделок по продаже Lada Niva Legend, что на 15,6% выше показателей сентября.

«LADA NIVA Travel по итогам 10 месяцев разошлась тиражом в 42 855 машин, что на 8,9% выше прошлогоднего результата за аналогичный период. По итогам октября реализовано 4 808 автомобилей (+ 11,7% к сентябрю 2024 года)», — рассказали представители компании.