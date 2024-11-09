В Белоруссии рекордно подешевели машины Lada

Цены на автомобили российского производства Lada рекордно понизились в Белоруссии. Об этом сообщает портал Quto со ссылкой на местных автодилеров.

По его данным, седан Lada Vesta стоит рекордно низкие 42 тысячи белорусских рублей (примерно 1,25 млн российских рублей). В РФ же цена на эту модель со 106-сильным 1,6-литровым атмосферником и 5-ступенчатой механической коробкой составляет как минимум 1,53 млн рублей.