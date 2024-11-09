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9 ноября, 19:32

В Белоруссии рекордно подешевели машины Lada

Quto: В Белоруссии рекордно понизились цены на седаны Lada Vesta

Цены на автомобили российского производства Lada рекордно понизились в Белоруссии. Об этом сообщает портал Quto со ссылкой на местных автодилеров.

По его данным, седан Lada Vesta стоит рекордно низкие 42 тысячи белорусских рублей (примерно 1,25 млн российских рублей). В РФ же цена на эту модель со 106-сильным 1,6-литровым атмосферником и 5-ступенчатой механической коробкой составляет как минимум 1,53 млн рублей.

Ранее стало известно, что в России стартовали продажи седана Citroen C4, который был собран в Калуге. Автомобиль оснащён атмосферным двигателем EC5/TU5 с объёмом 1,6 литра и мощностью 115 лошадиных сил. Стоимость машины начинается от 2,55 млн рублей без учёта специальных предложений.

«АвтоВАЗ»: Продажи Lada в октябре выросли на 4,8% в годовом выражении
«АвтоВАЗ»: Продажи Lada в октябре выросли на 4,8% в годовом выражении
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Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark

Полина Никифорова
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