В Белоруссии рекордно подешевели машины Lada
Quto: В Белоруссии рекордно понизились цены на седаны Lada Vesta
Цены на автомобили российского производства Lada рекордно понизились в Белоруссии. Об этом сообщает портал Quto со ссылкой на местных автодилеров.
По его данным, седан Lada Vesta стоит рекордно низкие 42 тысячи белорусских рублей (примерно 1,25 млн российских рублей). В РФ же цена на эту модель со 106-сильным 1,6-литровым атмосферником и 5-ступенчатой механической коробкой составляет как минимум 1,53 млн рублей.
Ранее стало известно, что в России стартовали продажи седана Citroen C4, который был собран в Калуге. Автомобиль оснащён атмосферным двигателем EC5/TU5 с объёмом 1,6 литра и мощностью 115 лошадиных сил. Стоимость машины начинается от 2,55 млн рублей без учёта специальных предложений.
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