«Японцев любят больше»: Портовые стоянки Владивостока ломятся от новых машин

В России в два раза вырос спрос на автомобили из Кореи и Японии по параллельному импорту. Разгрузочные порты Дальнего Востока, в том числе во Владивостоке, заполнены, а покупатели опустошают зарубежные аукционы и массово скупают машины, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Разгрузочная стоянка Владивостока. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

По информации телеграм-канала, в России нет никакого дефицита азиатских авто, он и не произойдёт до конца года. Участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на Дальнем Востоке пояснили, что жители России стали чаще заказывать японские и корейские автомобили. Причём повышенный спрос на азиатские машины связан с предстоящим увеличением утильсбора. Ежегодно тариф будет повышаться на 10–20% вплоть до 2030 года.

Разгрузочная стоянка Владивостока. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

«Да, «утиль» высокий. Но он будет ещё выше. Это стимулирует автовладельцев к покупкам прямо сейчас», — отметили участники ВЭД.

Разгрузочная стоянка Владивостока. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

В московской компании по привозу корейских и японских иномарок подтвердили, что с начала октября заказов действительно стало больше. По словам специалистов, «японцев» ждут больше, так как «корейцы» сильно выросли в цене. Кроме того, импортёры не сталкиваются с проблемами в логистике, автомобили доставляют по всей стране — от Сибири до Калининграда.