«Японцев любят больше»: Портовые стоянки Владивостока ломятся от новых машин
В России вдвое вырос спрос на авто из Кореи и Японии по параллельному импорту
В России в два раза вырос спрос на автомобили из Кореи и Японии по параллельному импорту. Разгрузочные порты Дальнего Востока, в том числе во Владивостоке, заполнены, а покупатели опустошают зарубежные аукционы и массово скупают машины, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
По информации телеграм-канала, в России нет никакого дефицита азиатских авто, он и не произойдёт до конца года. Участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на Дальнем Востоке пояснили, что жители России стали чаще заказывать японские и корейские автомобили. Причём повышенный спрос на азиатские машины связан с предстоящим увеличением утильсбора. Ежегодно тариф будет повышаться на 10–20% вплоть до 2030 года.
«Да, «утиль» высокий. Но он будет ещё выше. Это стимулирует автовладельцев к покупкам прямо сейчас», — отметили участники ВЭД.
В московской компании по привозу корейских и японских иномарок подтвердили, что с начала октября заказов действительно стало больше. По словам специалистов, «японцев» ждут больше, так как «корейцы» сильно выросли в цене. Кроме того, импортёры не сталкиваются с проблемами в логистике, автомобили доставляют по всей стране — от Сибири до Калининграда.
А ранее Life.ru писал, что россияне начали массово жаловаться на китайские машины. С приходом холодов автомобили стали дребезжать, издавать непонятные скрипы и гул. Кроме того, в транспортных средствах нередко сбоит вся система.