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6 ноября, 11:47

«Посыпались» в преддверии зимы: Россияне массово жалуются на китайские авто

Китайские авто у россиян начали массово сбоить с приходом холодов

С приходом в Россию холодов у автовладельцев, ездящих на китайских автомобилях, начались проблемы. Водители по всей стране жалуются на неисправности в работе авто из Поднебесной, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Тревожный гул в китайском автомобиле. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

По сведениям телеграм-канала, после первых заморозков особенно несладко пришлось тем, кто ездит на Chery и Omoda. Машины дребезжат, издают непонятные скрипы и гул, время от времени сбоит вся система. Дилеры, отвечая на вопросы неприятно удивлённых клиентов, объясняют ситуацию «естественным» шумом. А Omoda и вовсе расстраивает автовладельцев изобретательно: датчики давления в шинах показывают неверные значения. А ещё появился сбой в обогреве лобового стекла, из-за чего оно начинает запотевать кружками и полосками, лишая водителя обзора.

Лобовые стёкла «китайцев» запотевают кусками при включении функции обогрева. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Лобовые стёкла «китайцев» запотевают кусками при включении функции обогрева. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Автомобилисты пояснили, что неполадки не критичны, но очень сильно раздражают, особенно запотевающие стёкла и внезапные чужеродные звуки. Многие готовятся к тому, что по мере вступления зимы в свои права ситуация станет ещё хуже.

Датчик давления в шинах показывает неверные значения. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Датчик давления в шинах показывает неверные значения. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Автоэксперт Андрей Трой объяснил, что перечень «зимних проблем» у китайских машин почти такой же, как и у остальных марок автомобилей, но происходят эти сбои чаще. В списке: быстрая потеря заряда аккумулятора, проблемы с тепло- и шумоизоляцией, ошибки в работе бортовых систем, датчиков и отопителей. В то же время, отметил специалист, производители из Поднебесной проделали большую работу, чтобы адаптировать свои машины под российские условия. Впрочем, самая острая проблема «китайцев» — недолгий срок их работы, который составляет всего 5-8 лет.

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Ранее автоэксперт назвал важнейшие шаги, которые необходимо выполнить для подготовки автомобиля к надвигающимся холодам. По его словам, в первую очередь стоит поменять все расходные материалы, у которых закончился срок эксплуатации, и залить хорошую незамерзайку.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Haggardous50000

Юрий Лысенко
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