Минусы и плюсы автомобилей с пробегом. Какой паркетник можно купить сейчас за 2 млн рублей В 2024 году вторичный рынок автомобилей для лёгкого бездорожья предлагает множество вариантов, доступных за два миллиона рублей. Life узнал, какие надёжные и живучие паркетники можно выбрать с таким бюджетом. 4 ноября, 21:11 Какие автомобили с пробегом можно приобрести на 2 млн рублей. Toyota RAV4. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Автолюбители в России традиционно отдают предпочтение внедорожникам и так называемым SUV — паркетникам. Этот тип автомобиля идеально подходит как для города, так и для поездок на дачу или в путешествия: у него повышенная проходимость, полный привод, вместительный салон, мощные двигатели. Если в 2021 году на долю паркетников пришлось более 50% рынка, то уже в 2024 году доля сегмента SUV составила 70% от всех легковых автомобилей.

При выборе паркетника с пробегом многие россияне останавливаются на бюджете в два миллиона рублей — эта сумма позволяет приобрести надёжную, комфортную и всё ещё современную модель. Топ-7 автомобилей, представленный в статье, включает проверенные модели, рассказываем про их минусы и плюсы.

Skoda Kodiaq

За 2 млн рублей можно найти пяти-шестилетний бензиновый Kodiaq I поколения с пробегом от 100 тыс. км. Дизельный вариант будет стоить на 200–300 тысяч дороже. В 2018–2019 гг. чешский кроссовер входил в десятку самых продаваемых в нашей стране. Помимо надёжных моторов и подвески Kodiaq выбирали ещё и за размеры. В авто длиной почти пять метров (4,7 м) можно разместить семь человек.

Плюсы: Просторный салон и вместительный багажник — 635 литров. Модель подойдёт любителям активного отдыха и путешествий: сноуборд, лыжи, велосипед и другие крупногабариты без проблем можно перевезти в машине.



Надёжные моторы. К примеру, Kodiaq I поколения с 2-литровым дизельным двигателем может пройти более 300 тыс. км.



Дорожный просвет — 187 мм. Неглубокие ямы, бордюры и небольшие сугробы машине не страшны.



Широкий выбор вариаций модели: есть бензиновый и дизельный двигатели, коробки — механика и робот, передний и полный привод.

Минусы: В связи с санкциями дорогое обслуживание и высокая стоимость оригинальных запчастей.

Владельцы отмечают сбои электронных систем в автомобиле.



Слабая шумоизоляция, особый дискомфорт вызывает на высоких скоростях.

Skoda Kodiaq. Фото © ТАСС / imago / Sebastian Geisler

KIA Sportage

Один из главных хитов российского рынка «докитайской» эпохи — KIA Sportage. За 2 млн рублей можно поискать машину IV поколения, в том числе и рестайлинговую, 2018–2020 года с пробегом около 100 тыс. км.

Плюсы: Хорошая управляемость и чёткость в поворотах и при перестроениях.



Богатая базовая комплектация с мультимедийным рулём, кондиционером, фронтальными и боковыми подушками, регулировкой сиденья водителя по высоте и руля по вылету. Кроме того, есть набор систем безопасности: система электронной стабилизации, активного управления, помощник при спуске с горы и подъёме в гору, система контроля давления в шинах.



Надёжность моторов и коробок передач. Ресурс двигателей 200–250 тыс. км в зависимости от модификации. Коробки ходят около 250 тыс. км.



Разнообразный выбор вариаций модели: бензиновый и дизельный моторы, коробки — механика и автомат, передний и полный привод.

Минусы: Другая сторона медали (минусовая) при хорошей управляемости — жёсткая подвеска. На кочках в автомобиле может быть дискомфортно.

В 150-сильной версии модели не хватает динамики на трассе, при обгонах на высоких скоростях авто долго разгоняется;



Небольшой багажник — всего 491 литр.



Слабая шумоизоляция колёсных арок.



Дорожный просвет небольшой — 182 мм.

KIA Sportage. Фото © ТАСС / Виталий Невар

Hyundai Tucson

Брат-близнец KIA Sportage — Hyundai Tucson. У моделей общее шасси и главные узлы и агрегаты. Около 2 млн рублей будет стоить поколение III, в том числе рестайлинг 2017–2019 годов. При удачном раскладе можно найти авто с пробегом и от 90 тыс. км.

Плюсы: Надёжные моторы и коробки передач. Срок службы около 250 тыс. км. При правильном обслуживании, прохождении ТО и выполнении рекомендаций производителя основные агрегаты могут прослужить и дольше.



Хорошая управляемость, быстрая реакция на руль.



Большой выбор комбинаций двигатель-коробка-привод. Есть дизельные, бензиновые и гибридные двигатели от 115 до 185 «лошадок», механические, автоматические, роботизированные коробки передач, а также передний и полный привод.

Минусы: Большой выбор комбинаций двигатель-коробка-привод. Есть дизельные, бензиновые и гибридные двигатели от 115 до 185 «лошадок», механические, автоматические, роботизированные коробки передач, а также передний и полный привод.



Небольшой для кроссовера клиренс — 182 мм.



Хрупкое лакокрасочное покрытие — на машине быстро появляются сколы и царапины.



Объём багажника всего 488 литров.



Жёсткая подвеска. Неровности дороги чувствуются в салоне.

Hyundai Tucson. Фото © ТАСС / Zuma / William Volcov

Toyota RAV4

Ещё один хит российского рынка — Toyota RAV4. Паркетник японского производителя заслуженно считается одним из самых надёжных и живучих. Именно поэтому автомобиль является лидером по высокой остаточной стоимости на вторичном рынке. Если у «корейцев» за 2 млн рублей можно присмотреть 5-летнюю машину, в случае с Toyota RAV4 в этот бюджет укладываются 10-летние авто IV поколения, включая рестайлинговую модель, с пробегом 150–200 тыс. км.

Плюсы: Надёжные трансмиссии. Наиболее долговечной, по отзывам владельцев, считается механическая шестиступенчатая коробка. Но и «автомат» с «роботом» при хорошем уходе способны пройти 150 тыс. км и более.

Клиренс в 197 мм позволяет модели спокойно себя чувствовать и за пределами городских дорог.

Вместительный багажник объёмом 577 литров.

Минусы: Стоимость автомобиля относительно возраста. Несмотря на надёжность основных агрегатов, в машину придётся вкладывать: износ деталей никто не отменял.



Слабая шумоизоляция в дорестайлинговой версии IV поколения.



На капоте, кромке крыши, и передних крыльях RAV4 быстро появляются сколы и царапины. Оставлять их без внимания не стоит, иначе детали в этих местах «зацветут».

Toyota RAV4. Фото © ТАСС / AP / Charles Rex Arbogast

Volkswagen Tiguan

Особой народной любовью в России пользовался Tiguan II поколения. Продажи модели относительно предшественника взлетели более чем в два раза — с 10,7 тыс. до 27,7 тыс. авто. За 2 млн руб. можно найти шести-семилетний кроссовер II поколения с пробегом от 100 тыс. км. Можно не опасаться слухов вокруг роботизированной коробки передач DSG: немецкие инженеры давно справились со старыми болячками.

Плюсы: Большой выбор сочетаний двигателя и трансмиссии — от 125 л.с. на «ручке» и с передним приводом до модификации в 220 л.с. с «роботом» и полным приводом. Последняя вариация разгоняется до сотни за 6,5 с — для авто сегмента SUV это быстро.



Хорошо едет вне городских дорог. У модели стоит задняя независимая подвеска во всех комплектациях и муфта Haldex пятого поколения.



Просторный салон и большой багажник объёмом 615 литров.



Достойный дорожный просвет в 200 мм.

Минусы: За хорошую управляемость придётся расплачиваться жёсткой подвеской.



Некоторые владельцы сообщают о проблемах с электроникой.



Проблемы с моторами TSI и роботами DSG на авто II поколения ещё встречаются, хоть и гораздо меньше, чем на предыдущей версии.

Volkswagen Tiguan. Фото © ТАСС / AP / Paul Sancya

Nissan X-Trail

В пределах 2 млн руб. можно найти Nissan X-Trail III поколения, в том числе рестайлинг, 6–7 лет с пробегом от 100 тыс. км. Модель не только продавалась в России целых семь лет, но и была серьёзно доработана японцами с учётом особенностей нашего рынка.

Плюсы: Достаточно надёжные основные агрегаты и разнообразный выбор вариаций модели: бензиновый и дизельный моторы, коробки — механика и вариатор, передний и полный привод.



Дорожный просвет 210 мм — больше, чем у конкурентов.



Достаточно вместительный, хоть и не лучший в своём классе, багажник объёмом 497 литров.



В топовых комплектациях хорошее оснащение. Есть система кругового обзора, дистанционный запуск, электропривод задней двери и сидений, кожаный салон, система контроля слепых зон и автоторможение.



Просторный салон — колёсная база 2705 мм. Авто подойдёт для семейных поездок и путешествий.

Минусы: Для дизельной версии полагается только механическая коробка передач, многих покупателей этот факт отпугнёт.



Даже самая мощная вариация модели рассчитана на спокойных водителей. Разгон до 100 км/ч всего за 10,5 с.



Слабая шумоизоляция в дорестайлинговой версии.



Лакокрасочное покрытие тонкое, сколы и царапины появляются легко, но от появления коррозии спасает оцинковка.



Двери не закрывают порог авто, в дождливую погоду пороги будут грязные — можно испачкаться.

Nissan X-Trail. Фото © ТАСС / Денис Вышинский

Mazda CX-5

Ещё один надёжный японский бестселлер на нашем рынке — это Mazda CX-5. За 2 млн руб. можно найти I рестайлинговое поколение 7–9 лет — тут как повезёт. Пробег машины начинается с отметки в 110 тыс. км.

Плюсы: Многие владельцы отмечают надёжность автомобиля. Машина до 200 тыс. км проходит только положенные ТО и всё.



Хорошо себя зарекомендовал тандем моторов SkyActive и коробки SkyActive-Drive. Он обеспечивает и достойную динамику в большом диапазоне скоростей, и чуткую отзывчивость на нажатие педали газа. Есть даже спорт-режим.



Экономичность. Дизельные версии на трассе тратят примерно 7,5 л / 100 км при скорости 100–120 км/ч. В городских условиях расход держится на отметке в 9 литров.



Современный дизайн: даже спустя время не выглядит устаревшим на фоне новых моделей.

Самый высокий дорожный просвет из всех представленных моделей — 215 мм.

Минусы: Относительно слабое лакокрасочное покрытие, много мелких сколов и царапин, хотя японцы хорошо защищают металл — ржавчины не должно быть.

Владельцы часто жалуются на поломку механизма складывания боковых зеркал.

Слабая шумоизоляция.

Mazda CX-5. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Практические советы для покупателей

При выборе автомобиля важно определить свои потребности: подумайте, для чего он вам нужен — для поездок по городу, семейных путешествий или активного отдыха. Чёткое понимание целей поможет сузить выбор. Не ограничивайтесь одной моделью — проведите тест-драйв нескольких автомобилей. Во время теста обратите внимание на комфорт, управляемость и звук двигателя, проверьте работу всех функций автомобиля. Обязательно изучите историю машины, чтобы убедиться в отсутствии юридических проблем. Проверка по VIN-коду покажет, не числятся ли за автомобилем долги или ограничения.

Отзывы владельцев — хороший источник информации о типичных проблемах и недостатках выбранных моделей. Найти их можно на форумах и в группах социальных сетей, посвящённых конкретным автомобилям. Если у вас нет опыта в оценке технического состояния, лучше обратиться к специалистам — они помогут выявить скрытые проблемы. Проверьте и документы: паспорт транспортного средства (ПТС) должен быть подлинным, а сервисная книжка должна содержать записи о регулярных ТО, что поможет составить полное представление о машине.

Проводя осмотр автомобиля, внимательно оцените состояние кузова, резины и подвески, изучите наличие ржавчины, повреждений или следов аварий. Не стесняйтесь задавать продавцу вопросы о состоянии машины и её истории. И главное — не торопитесь с выбором. Дайте себе время на размышления и остановитесь на автомобиле, который действительно отвечает вашим потребностям и ожиданиям.

Покупка б/у автомобиля — это важный шаг, который требует внимательного подхода. В 2024 году на рынке представлено множество надёжных моделей, каждая из которых способна стать верным спутником вашего пути. Изучите, сравните и выберите автомобиль, который будет удовлетворять вашим потребностям и станет надёжным помощником в повседневной жизни.

Авторы Алёна Августинка