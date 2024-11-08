Минпромторг предложил сохранить отсрочку уплаты автоконцернами утильсбора

Минпромторг России предложил перенести срок уплаты утилизационного сбора автопроизводителями за IV квартал 2024 года и I-III кварталы 2025 года на декабрь следующего года. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на портале нормативных актов.

Отсрочка распространяется на крупнейшие автоконцерны, заключившие с Минпромторгом специальные инвестиционные контракты (СПИК) в сфере транспортного производства. Это решение уже применялось в 2022, 2023 и 2024 годах для поддержки автопроизводителей.

В Минпромторге отметили, что механизм, действующий с 2016 года, позволяет предприятиям стабилизировать финансовое положение и своевременно выплачивать зарплаты, а также инвестировать в производство и закупки.