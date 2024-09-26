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26 сентября, 20:19

Раскрыт процесс сборки новых российских электромобилей

Минпромторг показал процесс сборки электромобилей LADA e-Largus в Ижевске

Минпромторг России показал видео с автозавода в Ижевске, где налажена сборка новых электромобилей LADA e-Largus. Пассажирские и коммерческие универсалы проходят полный цикл производства: от сварки кузовных элементов до окраски и схода с конвейера.

Львиная доля работ автоматизирована и выполняется роботами без участия человека. По окончании сборки специалисты автозавода проверяют исправность всех систем. По данным Минпромторга, в конструкции LADA e-Largus широко применяются отечественные комплектующие — двигатель на 120 кВт, узлы управления и термостатирования сделаны в России.

Сборка электромобилей LADA e-Largus. Видео © Telegram / Минпромторг России

Российским чиновникам разрешили пересесть на Lada Largus и Xcite
Российским чиновникам разрешили пересесть на Lada Largus и Xcite

Ранее Life.ru сообщал, что стоимость отечественного универсала в электрическом исполнении стартует с 2 990 000 рублей в базовой комплектации. Машина способна проехать до 420 километров без дозаправки, заряжается за 60 минут на быстрых станциях и за 10 часов — на медленных, а также имеет внушительный полезный объём салона.

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Telegram / Минпромторг России

Илья Пушкарев
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