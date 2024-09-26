Раскрыт процесс сборки новых российских электромобилей

Минпромторг России показал видео с автозавода в Ижевске, где налажена сборка новых электромобилей LADA e-Largus. Пассажирские и коммерческие универсалы проходят полный цикл производства: от сварки кузовных элементов до окраски и схода с конвейера.

Львиная доля работ автоматизирована и выполняется роботами без участия человека. По окончании сборки специалисты автозавода проверяют исправность всех систем. По данным Минпромторга, в конструкции LADA e-Largus широко применяются отечественные комплектующие — двигатель на 120 кВт, узлы управления и термостатирования сделаны в России.

Сборка электромобилей LADA e-Largus. Видео © Telegram / Минпромторг России