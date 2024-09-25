«АвтоВАЗ» начал серийный выпуск электромобилей e-Largus и объявил цену 25 сентября, 09:49 Lada e-Largus. Обложка © lada.ru

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» объявил о старте производства электромобилей e-Largus на предприятии в Ижевске. Стоимость машины будет начинаться от 2 990 000 рублей за базовую комплектацию. Об этом сообщил на церемонии запуска президент компании Максим Соколов.

«До конца текущего года мы планируем произвести несколько десятков автомобилей, а дальнейшие объёмы производства будут целиком и полностью зависеть от спроса на электромобили, развития зарядной инфраструктуры в регионах и фокусировки мер государственного стимулирования на поддержку покупателей по-настоящему локализованных электромобилей», — пояснил он.

Пятиместный Largus универсал рассчитан на 400 километров без дозаправки, при этом автомобиль разработан с учётом непростых климатических особенностей нашей страны. В «АвтоВАЗе» пообещали сообщить, когда машина поступит в продажу.

Ранее президент автоконцерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов сообщил, что новый флагманский бизнес-седан Lada Aura любой желающий сможет купить по цене от 3 миллионов рублей. Выпуск машины начнётся уже в сентябре текущего года. Соколов остался доволен тест-драйвом.

Авторы Татьяна Миссуми