В России резко выросли продажи новых легковушек

В России с сентября на 33 процента выросли продажи новых легковых автомобилей — это 145,49 тысячи машин по отношению к такому же периоду 2023 года. При этом общие продажи всех авто также увеличились на 26 процентов, сообщает Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК.

Продажи легковых автомобилей составили 11,5 тысячи единиц, грузовиков — 9,9 тысячи, а автобусов — 1 тысячу. Объём рынка в сегменте легковушек за девять месяцев 2024 года составил 1,14 миллиона машин, в сегменте лёгких коммерческих автомобилей — 95,5 тысячи, в сегменте грузовых автомобилей — 91,2 тысячи, а в сегменте автобусов — 14,6 тысячи.

«По итогам января-сентября 2024 года на территории Российской Федерации реализовано 1 341 549 новых автомобилей (до 3-х лет), что на 48% больше показателей аналогичного периода прошлого года (906 293 штук). При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 585 тысяч штук, что на 29% больше показателей января-сентября 2023 года», — отметили в Минпромторге РФ.