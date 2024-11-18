Исследование показало, как на самом деле россияне относятся к китайским авто

Россияне стали лояльнее относиться к китайским автомобилям. Такие данные опубликовал портал «Авито Авто». 70% россиян, уже владеющих китайскими автомобилями, готовы вновь сделать выбор в пользу «китайца».

Среди всех опрошенных, включая владельцев автомобилей других марок, 34% выразили готовность в следующий раз приобрести китайскую машину. В частности, 32% владельцев корейских автомобилей и 31% владельцев американских авто также рассматривают возможность покупки автомобиля из Китая.

Наибольшую лояльность к китайским автомобилям проявили респонденты в возрасте от 35 до 44 лет — 40% из них готовы сделать выбор в пользу китайского автопрома. Молодёжь в возрасте 18-24 лет демонстрирует почти аналогичный уровень доверия — 39%. Наименьший интерес к китайским автомобилям наблюдается среди граждан старше 65 лет, где лишь 23% готовы к такой покупке.

Географически наибольшую готовность к покупке автомобилей китайских марок показывают жители крупных городов. В Ростове-на-Дону почти половина опрошенных выразили готовность приобрести автомобиль из Китая, в Казани — 43%, в Екатеринбурге — 40%. В пятерку также вошли Самара и Омск с показателем 38% в каждом из городов.

«Опрос показал, что восприятие китайских брендов трансформируется: треть респондентов готова приобрести автомобиль из Поднебесной, ещё треть — пока не определилась. Одна из причин того, что доля тех, кто не определился, столь высока — в недостатке информации о китайских моделях», - прокомментировала Анастасия Докучаева, руководитель по развитию опыта частных пользователей в «Авито Авто».