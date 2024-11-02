Телеведущая Костюшкина назвала свою новую китайскую машину «айфоном на колёсах»
Юлия и Стас Костюшкины. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / karapylka
На Новый год именитый супруг подарил телеведущей и актрисе Юлии Костюшкиной китайский автомобиль Voyah Free. По её словам, машина оказалась вполне ничего. Об этом сообщает «Царьград».
«Это айфон на колёсах… Пока не разберёшься до конца, полноценно машиной не пользуешься… <...> На машину приходит обновление, то есть она обновляется так же, как телефон. Там сплошные компьютерные дела, приложения», — поделилась Костюшкина.
Телеведущая отметила бесшумность транспорта. Кроме того, автомобиль хорошо держит дорогу и по техническим показателям оказался лучше, что у актрисы был ранее.
«И зиму она (машина, — Прим. Life.ru) прошла очень круто, она вылезает из любых сугробов. <...> Из всего, что у меня было за 17 лет, это действительно лучшее на сегодняшний день», — заявила Юлия.
А ранее муж Костюшкиной признался, что колол ботокс и делал пересадку волос. К процедурам пришлось прибегнуть, поскольку ему не нравилось отражение в зеркале. Музыкант также подумывает о круговой подтяжке через 10 лет.