"Кто этот отвратный мужик": Костюшкин признался, как улучшал внешность

Певец Стас Костюшкин признался в улучшении внешности. Он рассказал, что делал пересадку волос и колол себе ботокс. К процедурам пришлось прибегнуть, поскольку ему не нравилось отражение в зеркале. Об этом он рассказал на подкасте "Ничё святого".

"У меня пошли лысины, я утром просыпался, смотрел на себя в зеркало и думал: "Кто этот отвратный мужик?" Невозможно было смотреть на себя, я сразу надевал кепку", — поделился исполнитель.

Операцию по пересадке волос певец сделал в Петербурге у турецких врачей. Результатом остался доволен. А вот инъекции ботокса оказались для певца бесполезными. Из-за физической активности и мимики препарат постоянно вымывается.

Костюшкин отметил, что хорошо относится к тому, что мужчины могут делать косметические процедуры. Музыкант признался, что не отказался бы от круговой подтяжки через лет десять.