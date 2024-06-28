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28 июня, 17:32

"Кто этот отвратный мужик": Костюшкин признался, как улучшал внешность

Певец Стас Костюшкин признался, что колол ботокс и делал пересадку волос

Певец Стас Костюшкин. Обложка © VK / Стас Костюшкин

Певец Стас Костюшкин. Обложка © VK / Стас Костюшкин

Певец Стас Костюшкин признался в улучшении внешности. Он рассказал, что делал пересадку волос и колол себе ботокс. К процедурам пришлось прибегнуть, поскольку ему не нравилось отражение в зеркале. Об этом он рассказал на подкасте "Ничё святого".

"У меня пошли лысины, я утром просыпался, смотрел на себя в зеркало и думал: "Кто этот отвратный мужик?" Невозможно было смотреть на себя, я сразу надевал кепку", — поделился исполнитель.

Операцию по пересадке волос певец сделал в Петербурге у турецких врачей. Результатом остался доволен. А вот инъекции ботокса оказались для певца бесполезными. Из-за физической активности и мимики препарат постоянно вымывается.

Костюшкин отметил, что хорошо относится к тому, что мужчины могут делать косметические процедуры. Музыкант признался, что не отказался бы от круговой подтяжки через лет десять.

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Ранее стало известно, какие пластические операции делают мужчины в России чаще всего. Для большинства мужчин "входной", то есть первой пластической операцией, является блефаропластика, рассказал известный хирург. Также россияне часто делают ринопластику и увеличивают подбородок.

Нигина Азамова
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