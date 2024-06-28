"Кто этот отвратный мужик": Костюшкин признался, как улучшал внешность
Певец Стас Костюшкин признался, что колол ботокс и делал пересадку волос
Певец Стас Костюшкин. Обложка © VK / Стас Костюшкин
Певец Стас Костюшкин признался в улучшении внешности. Он рассказал, что делал пересадку волос и колол себе ботокс. К процедурам пришлось прибегнуть, поскольку ему не нравилось отражение в зеркале. Об этом он рассказал на подкасте "Ничё святого".
"У меня пошли лысины, я утром просыпался, смотрел на себя в зеркало и думал: "Кто этот отвратный мужик?" Невозможно было смотреть на себя, я сразу надевал кепку", — поделился исполнитель.
Операцию по пересадке волос певец сделал в Петербурге у турецких врачей. Результатом остался доволен. А вот инъекции ботокса оказались для певца бесполезными. Из-за физической активности и мимики препарат постоянно вымывается.
Костюшкин отметил, что хорошо относится к тому, что мужчины могут делать косметические процедуры. Музыкант признался, что не отказался бы от круговой подтяжки через лет десять.
Ранее стало известно, какие пластические операции делают мужчины в России чаще всего. Для большинства мужчин "входной", то есть первой пластической операцией, является блефаропластика, рассказал известный хирург. Также россияне часто делают ринопластику и увеличивают подбородок.