Эксперты рассказали, какие способы автоугона используют современные воры

Несмотря на обилие дорожных и уличных камер, преступники находят новые способы угона автомобилей. Эксперты рассказали порталу Autonews.ru о популярных у воров методах и пояснили, какие марки машин чаще всего находятся в зоне риска.

Одним из популярных способов является перепрограммирование электронного ключа. «Этот процесс заключается в том, чтобы добавить новый электронный ключ в память заводской охранной системы автомобиля, причём речь идёт о современных моделях. Если злоумышленнику удастся зарегистрировать ключ или чип в системе, он сможет беспрепятственно авторизоваться как владелец и получить полный доступ к машине», — объяснил Алексей Курчанов, сооснователь компании «Угона.Нет». Китайские автомобили особенно подвержены риску, так как их системы безопасности легче взломать. Монтаж дополнительной охранной системы может отпугнуть преступников, но не устранит проблему полностью.

Николай Корчагин, руководитель центра охранных систем «ОСА» поделился своими наблюдениями: если преступники знают VIN транспортного средства, они могут подобрать PIN-код для доступа к иммобилайзеру, а потом угнать авто. Иногда такие коды можно приобрести на площадках вроде AliExpress. Более сложный вариант — подключение к OBD-разъёму автомобиля.

Следующий способ угона представляет опасность для автовладельцев, чьи машины оснащены системой бесключевого доступа. Преступники применяют ретрансляторы сигнала: один злоумышленник находится возле автомобиля, а второй идёт за владельцем с устройством. Ретранслированный сигнал позволяет открыть машину. Чтобы защититься, можно отключить систему бесключевого доступа либо использовать специальные чехлы, создающие эффект «клетки Фарадея».

Сотрудник ГАИ Сергей С. рассказал, что иногда воры используют способ «Пакет на дворнике»: на задний дворник авто крепят пакет, а когда водитель заводит двигатель, то замечает его и выходит, чтобы убрать. Тогда преступник садится за руль и угоняет машину.

Кроме перечисленных способов, среди воров до сих пор пользуется спросом штырь-свёрт: с его помощью злоумышленники проворачивают замок, замыкают провода и заводят двигатель.