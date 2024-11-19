Эти 5 способов помогут вычислить мошенников, жаждущих наживы перед «чёрной пятницей»
Эксперт Иванов: Ошибки в ссылках — главный признак поддельного сайта
В преддверии масштабной распродажи «чёрная пятница», которая пройдёт в РФ с 29 ноября по 1 декабря, на просторах Интернета активизировались мошенники. Они готовы любыми правдами и неправдами выманивать деньги у россиян. Вычислить обманщиков не так уж и просто, но всё-таки есть пять способов сделать это. О них рассказал 360.ru руководитель отдела информационной безопасности Wildberries Андрей Иванов.
На первое место он поставил фактор неожиданности. Мошенники могут внезапно позвонить или отправить письмо в мессенджере якобы о выигрыше в розыгрыше с просьбой перейти по ссылке и предоставить личные данные. Однако покупателям следует помнить, что сотрудники маркетплейса никому не звонят и не пишут в мессенджерах — связь поддерживается только через личный кабинет на официальном сайте или в приложении.
Ещё один важный момент — поддельные ссылки, они, как правило, содержат ошибки в важных словах. Например, Wildberries может быть написано с одной r или двумя b. Это самый главный признак, что перед вами фишинг. Особое внимание эксперт рекомендовал уделить информации в тексте письма. Там бывают ляпы и небрежности: неправильные логотипы, ошибки, некоторые слова написаны слитно.
«Это делается для того, чтобы обойти механизмы безопасности мессенджеров и почтовых систем», — пояснил он.
Ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам, чтобы не потерять деньги. Также нельзя сообщать данные банковской карты, которые могут попросить под предлогом списания комиссии за выигрыш.
Ранее россиянам рассказали об уловках мошенников на сайтах с вакансиями. Мошенники могут создать привлекательную вакансию с высокой зарплатой и собирать деньги за возможность побороться за место. Кроме того, они могут просить отправить код из сообщения, якобы для регистрации в кадровом агентстве. Поэтому надо подробно выяснять, с кем вы общаетесь и не сообщать никаких кодов посторонним людям.