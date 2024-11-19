Эти 5 способов помогут вычислить мошенников, жаждущих наживы перед «чёрной пятницей»

В преддверии масштабной распродажи «чёрная пятница», которая пройдёт в РФ с 29 ноября по 1 декабря, на просторах Интернета активизировались мошенники. Они готовы любыми правдами и неправдами выманивать деньги у россиян. Вычислить обманщиков не так уж и просто, но всё-таки есть пять способов сделать это. О них рассказал 360.ru руководитель отдела информационной безопасности Wildberries Андрей Иванов.

На первое место он поставил фактор неожиданности. Мошенники могут внезапно позвонить или отправить письмо в мессенджере якобы о выигрыше в розыгрыше с просьбой перейти по ссылке и предоставить личные данные. Однако покупателям следует помнить, что сотрудники маркетплейса никому не звонят и не пишут в мессенджерах — связь поддерживается только через личный кабинет на официальном сайте или в приложении.

Ещё один важный момент — поддельные ссылки, они, как правило, содержат ошибки в важных словах. Например, Wildberries может быть написано с одной r или двумя b. Это самый главный признак, что перед вами фишинг. Особое внимание эксперт рекомендовал уделить информации в тексте письма. Там бывают ляпы и небрежности: неправильные логотипы, ошибки, некоторые слова написаны слитно.

«Это делается для того, чтобы обойти механизмы безопасности мессенджеров и почтовых систем», — пояснил он.

Ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам, чтобы не потерять деньги. Также нельзя сообщать данные банковской карты, которые могут попросить под предлогом списания комиссии за выигрыш.