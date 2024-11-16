Ни работы, ни денег: Как мошенники орудуют на сайтах с вакансиями

Желание найти работу может обернуться потерей денег, если не проявлять осторожность при использовании сайтов с вакансиями. На цифровых платформах орудуют мошенники под масками работодателей, предупредил эксперт по информационной безопасности Юрий Бастрыкин.

В частности, аферисты собирают личные данные пользователей, которые могут указаны, например, в резюме. Кроме того, они пытаются заполучить конфиденциальную информацию. Поэтому нужно внимательно проверять, кому и что вы отправляете, подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, мошенники могут создать привлекательную вакансию с высокой зарплатой и собирать деньги за возможность побороться за место. Кроме того, они могут просить отправить код из сообщения, якобы для регистрации в кадровом агентстве.