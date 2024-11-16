Ни работы, ни денег: Как мошенники орудуют на сайтах с вакансиями
Эксперт Бастрыкин: Мошенники притворяются работодателями на сайтах с вакансиями
Желание найти работу может обернуться потерей денег, если не проявлять осторожность при использовании сайтов с вакансиями. На цифровых платформах орудуют мошенники под масками работодателей, предупредил эксперт по информационной безопасности Юрий Бастрыкин.
В частности, аферисты собирают личные данные пользователей, которые могут указаны, например, в резюме. Кроме того, они пытаются заполучить конфиденциальную информацию. Поэтому нужно внимательно проверять, кому и что вы отправляете, подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По его словам, мошенники могут создать привлекательную вакансию с высокой зарплатой и собирать деньги за возможность побороться за место. Кроме того, они могут просить отправить код из сообщения, якобы для регистрации в кадровом агентстве.
«Но на самом деле это может быть код из банковского приложения или Госуслуг. Поэтому нужно подробно выяснять, с кем вы общаетесь по поводу работы, прежде чем выслать любую дополнительную информацию, и ни под каким предлогом нельзя передавать незнакомым людям личную информацию и смс-коды», — отметил эксперт.
Ранее россиянам рассказали, что телефонные мошенники маскируются под сотрудников почты. Кроме того, пользователем объяснили, как не попасться на крючок аферистов при покупке билетов в Сети. Кстати, злоумышленники распространяют Telegram-боты с подарочными картами для обмана россиян.
Kandinsky 3.1 / Life.ru