Аферисты распространяют Telegram-боты с подарочными картами для обмана россиян

Ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров предупредил россиян о новой мошеннической схеме, связанной с подарочными картами. Его комментарий был опубликован в «Известиях».

Эксперт объяснил, что мошенники создают поддельные Telegram-боты, в которых предлагают купить подарочные карты номиналом пять тысяч рублей с 50% скидкой — всего за 2,5 тысячи рублей. Эти карты якобы можно использовать в различных онлайн-магазинах.

Егоров также отметил, что злоумышленники предлагают жертвам приобрести карты других номиналов с привлекательными скидками, которые на самом деле ведут на фишинговые сайты как для пользователей Apple, так и для владельцев устройств на базе Android. В случае последних мошенники призывают установить специальное приложение для получения подарочной карты.

«Это приложение содержит вредоносное ПО, которое позволяет злоумышленникам перехватывать SMS и push-уведомления, что приводит к похищению средств с банковской карты жертвы», — добавил Егоров.