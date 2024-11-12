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Регион
12 ноября, 08:09

Аферисты распространяют Telegram-боты с подарочными картами для обмана россиян

Аналитик F.A.C.C.T. Егоров: Россиян обманывают через боты с подарочными картами

Ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров предупредил россиян о новой мошеннической схеме, связанной с подарочными картами. Его комментарий был опубликован в «Известиях».

Эксперт объяснил, что мошенники создают поддельные Telegram-боты, в которых предлагают купить подарочные карты номиналом пять тысяч рублей с 50% скидкой — всего за 2,5 тысячи рублей. Эти карты якобы можно использовать в различных онлайн-магазинах.

Егоров также отметил, что злоумышленники предлагают жертвам приобрести карты других номиналов с привлекательными скидками, которые на самом деле ведут на фишинговые сайты как для пользователей Apple, так и для владельцев устройств на базе Android. В случае последних мошенники призывают установить специальное приложение для получения подарочной карты.

«Это приложение содержит вредоносное ПО, которое позволяет злоумышленникам перехватывать SMS и push-уведомления, что приводит к похищению средств с банковской карты жертвы», — добавил Егоров.

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Ранее Life.ru предупреждал о сильной активности злоумышленников на фоне распродаж. Так как в ноябре у россиян есть возможность приобрести товары по большим скидкам — аферисты не теряют надежды получить крупные суммы. Например, мошенники создают поддельные сайты, как у настоящих топовых брендов. В случае заказа како-го либо товара, аеристы могут в свободном доступе получить имена учётных записей, пароли, номера кредитных карт и другую конфиденциальную информацию.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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