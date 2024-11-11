Аферисты убедили доверчивую москвичку продать две квартиры и передать деньги им

За три месяца общения с телефонными мошенниками пенсионерка лишилась двух квартир и более 43 миллионов рублей, сообщает Прокуратура Москвы.

Первым 58-летней женщине позвонил незнакомец, представившийся следователем. Он сообщил о утечке её личных данных. По его указанию пенсионерка приобрела новый мобильный телефон с сим-картой, через которую продолжила общение с аферистами. Следуя указаниям звонившего, она сняла деньги со своего инвестиционного счета и сразу же сообщила об этом мошеннику. Он попросил женщину встретиться в безлюдном месте, где она передала 18 миллионов рублей курьеру.

Однако на этом женщину в покое не оставили. Злоумышленники продолжили общение с доверчивой дамой и по аналогичной схеме похитили еще более 5,4 миллиона рублей.

Через несколько дней мошенники снова связались с женщиной, заявив, что ее «безопасный счет» почти готов, но неизвестные пытаются оформить кредит под залог квартиры на ул. Тимирязевская, и ей срочно нужно продать квартиру. Она выполнила их требования и передала деньги от сделки мошенникам. Затем аферисты убедили женщину продать ещё одну квартиру на Сиреневом бульваре, и деньги от этой сделки также были переданы им.

«Затем женщина обнаружила на своем мобильном телефоне приложение, у которого был к микрофону, камере, хранилищу данных, контактами и другой информации, хранящейся на телефоне. Поняв, что стала жертвой обмана, пенсионерка обратилась в правоохранительные органы. Ущерб превышает 43,6 млн рублей», — проинформировали в прокуратуре.