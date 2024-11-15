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15 ноября, 14:57

Выключайте геолокацию! Мошенники научились отслеживать россиян в реальном времени

В Роскачестве предупредили об опасности постоянно включённой геолокации

Включённая на постоянной основе геолокация в наши дни стала опасным инструментом в руках мошенников. С её помощью аферисты получают возможность отслеживать местоположение пользователей гаджетов в реальном времени, предупредили эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Они отметили в беседе с RT, что злоумышленники используют данные геолокации для фишинговых атак на россиян при помощи ссылок на фейковые онлайн-площадки с привлекательными ценами. Реклама выглядит убедительной, потому что в ней фигурируют ЖК, магазины или спорткомплекс, которые посещает конкретный человек.

«Однако после перехода по ссылке или ввода персональных данных на фишинговом сайте пользователя ждёт лишь потеря денег», — подчеркнули эксперты.

По их словам, получить информацию о передвижениях граждан мошенники могут через недобросовестных разработчиков приложений, которые собирают данные геолокации. Кроме того, злоумышленники могут использовать полученную информацию для шантажа.

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Ранее россиянам рассказали о доксерах, которые собирают компрометирующую информацию на человека. Злоумышленники могут использовать полученные данные для шантажа или вымогательства, а также продать их заинтересованным лицам.

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freepik

Борис Эльфанд
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