Акции и низкие цены: Как не попасться на крючок мошенников при покупке билетов в Сети

Чтобы при покупке билетов в Интернете не нарваться на фальшивые сайты и не оставить свои данные и деньги мошенникам, следует помнить о нескольких важных правилах, которые в эфире телеканала «Санкт-Петербург» раскрыл инженер факультета безопасности информационных технологий ИТМО Николай Еритенко. Так, важно обращать внимание на маркеры, выдающие аферистов.

К ним относятся настойчивые попытки убедить жертву совершить покупку или предоставить личные данные. На крючок мошенников можно попасть также из-за якобы ограниченных акций и низких цен. Выдать злоумышленников могут и другие детали.

«Во-первых, посмотрите, чтобы соединение с сайтом было защищённым, мошенники обычно не подключают защищённое соединение, криптографические протоколы они не включают. Как это проверить? Слева от адресной строки есть обычно в любом браузере либо замочек, либо какая-то кнопочка, вы на неё нажимаете, и там должно быть написано «соединение защищено» таким-то шифрованием. И в начале строки пишется «https», — рассказал эксперт.