Акции и низкие цены: Как не попасться на крючок мошенников при покупке билетов в Сети
Эксперт Еритенко: Мошенники привлекают жертв с помощью низких цен на билеты
Чтобы при покупке билетов в Интернете не нарваться на фальшивые сайты и не оставить свои данные и деньги мошенникам, следует помнить о нескольких важных правилах, которые в эфире телеканала «Санкт-Петербург» раскрыл инженер факультета безопасности информационных технологий ИТМО Николай Еритенко. Так, важно обращать внимание на маркеры, выдающие аферистов.
К ним относятся настойчивые попытки убедить жертву совершить покупку или предоставить личные данные. На крючок мошенников можно попасть также из-за якобы ограниченных акций и низких цен. Выдать злоумышленников могут и другие детали.
«Во-первых, посмотрите, чтобы соединение с сайтом было защищённым, мошенники обычно не подключают защищённое соединение, криптографические протоколы они не включают. Как это проверить? Слева от адресной строки есть обычно в любом браузере либо замочек, либо какая-то кнопочка, вы на неё нажимаете, и там должно быть написано «соединение защищено» таким-то шифрованием. И в начале строки пишется «https», — рассказал эксперт.
Также обратите внимание на контактные данные и пользовательские соглашения. Если номера для связи не начинаются с кода «+7», то это должно насторожить. Отсутствие актуального соглашения также сигнализирует о возможном мошенничестве. Если вы всё-таки стали жертвой аферистов, немедленно обратитесь в банк для отмены транзакции и свяжитесь с правоохранительными органами.
Кстати, мошенники освоили новые аферы в домовых чатах россиян. А ещё активность аферистов возросла в Интернете из-за сезона распродаж. Кроме того, злоумышленники распространяют Telegram-боты с подарочными картами для обмана россиян.