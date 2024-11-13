Соседи-оборотни: Мошенники освоили новые аферы в домовых чатах россиян

К каким только уловкам не прибегают мошенники, чтобы выманить деньги у россиян. Нечистые на руку люди теперь затаились и в домовых чатах. Поэтому жильцам посоветовали игнорировать любые ссылки даже от соседей и друзей.

По словам руководителя одного из аналитических центров Владимира Ульянова, такие чаты выполняют один из главных этапов любой мошеннической схемы — втереться в доверие. Вряд ли у многих может закрасться сомнение, что сосед, которого мы видим каждый день, может сделать что-то плохое, и это главное заблуждение.

«Даже если мы каждое утро здороваемся с соседом на лестничной клетке, это не гарантия того, что он не аферист и не съедет завтра из квартиры. К тому же сейчас мошенники достаточно часто взламывают аккаунты и делают рассылки от лица человека его друзьям», — объяснил Ульянов в беседе с «Москвой 24».

Эксперт отметил, что аферисты хорошо знают человеческую психику и играют на этом. Часто они предлагают скидки, какую-то соцподдержку в период оплаты счетов ЖКХ. Также они могут кидать ссылки на акции «Чёрной пятницы» и киберпонедельника, предлагая, например, купить технику по низкой цене.

«Важно помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. А еще о том, что нельзя доверять сообщениям от незнакомых людей и переходить по отправленным ими ссылкам», — отметил специалист.