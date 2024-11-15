Шантаж, вымогательство и доведение до самоубийства: Как наказать доксера
Адвокат Калинов рассказал, что за доксинг грозит уголовная ответственность
Многие профессиональные мошенники или просто недобросовестные граждане не брезгают заниматься доксингом (от английского docs — документы), предполагающим поиск компрометирующей информации на человека с целью заработка. Аферист может сам шантажировать жертву или продать данные заинтересованному лицу.
Потенциальными покупателями компромата являются партнёры по бизнесу, разводящиеся супруги, бывшие друзья. И зачастую их цель может сводиться не к банальной наживе, а к мучению своей жертвы посредством угроз опубликовать нежелательную информацию. Однако последствия могут оказаться плачевными для обеих сторон конфликта.
Делясь историями из собственной практики, адвокат Максим Калинов рассказал интернет-изданию Regions.ru о случае, когда доксер довёл свою жертву до самоубийства. Разумеется, за это полагается уголовная ответственность. Тюремный срок будет отличаться в зависимости от содеянного, уточнил эксперт.
«В целом любой доксинг рассматривается как преступление, предусмотренное ст. 137 УК РФ — «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Правонарушение наказывается сроком до пяти лет лишения свободы», — отметил юрист.
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