Оскорбления, шантаж и угрозы: Как распознать в собеседнике провокатора конфликта

Зачастую вы можете столкнуться с людьми, которые будут пытаться спровоцировать вас на конфликт. При этом очень важно распознать манипулятора и не поддаваться на эмоции. Психолог Майя Голубева объяснила, как вычислить в собеседнике потенциального обидчика.