Оскорбления, шантаж и угрозы: Как распознать в собеседнике провокатора конфликта
Психолог Голубева: Обидные слова говорят о попытке спровоцировать конфликт
Зачастую вы можете столкнуться с людьми, которые будут пытаться спровоцировать вас на конфликт. При этом очень важно распознать манипулятора и не поддаваться на эмоции. Психолог Майя Голубева объяснила, как вычислить в собеседнике потенциального обидчика.
В беседе с RuNews24.ru она подчеркнула, что для провокации конфликта манипулятор может использовать грубые оскорбления. Намеренное игнорирование тоже должно вызвать подозрение. Кроме того, собеседник может начать обсуждать личность человека в унизительном ключе, чтобы началась ссора.
Ещё одна манипулятивная техника — попытка вызвать у собеседника негативные эмоции путём шантажа, угроз или давления на жалось. В этом случае очень важно не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие.
«Используйте технику активного слушания, чтобы показать собеседнику, что его мнение важно для вас. Избегайте использования агрессивных слов и выражений. Не переходите на личности и не обсуждайте личные качества собеседника. И, конечно же, не позволяйте манипулировать вашими эмоциями», — порекомендовала психолог.
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