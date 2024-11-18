Стало известно, где найти реальные скидки в «чёрную пятницу»

«Чёрная пятница» — это не только шанс сэкономить, но и ловушка для неосведомлённых покупателей. Директор сервиса КупецCRM и предприниматель Анна Анисимова рассказала Life.ru, как избежать переплат и выгодно совершать покупки.

Основная причина больших скидок на маркетплейсах заключается в завышенных ценах. Как объясняет Анисимова, продавцы добавляют к стоимости товара различные наценки: комиссионные, прибыль и налоги. Переплата может достигать 70%. В таких условиях цены выглядят заманчиво, но не всегда означают реальную выгоду.

Для того чтобы реально сэкономить, лучше покупать товары напрямую у производителя или официального дистрибьютора. Это даст вам более низкую цену и реальную выгоду. Анисимова советует найти их контакты и связаться с ними, уточнив про скидки и акции в «чёрную пятницу». Она заверила, что настоящая экономия начинается с поиска прямого пути к производителю и внимательного отношения к своим покупкам.

«За месяц до чёрной пятницы составьте чёткий список того, что хотите купить. Записывайте цены на эти товары — так вы поймёте, действительно ли выгодное предложение перед вами или простая уловка с накруткой цены перед скидкой», — советует собеседница Life.ru.

Кроме того, эксперт призвала не поддаваться на искусственно созданный дефицит. По её словам, магазины часто сообщают о нехватке товара, чтобы подтолкнуть покупателя к быстрой покупке, но к концу скидки могут стать ещё более привлекательными. Она также отметила, что в дни распродаж мошенники становятся активнее, и лучше заранее удостовериться в надёжности магазина.