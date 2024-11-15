Российские маркетплейсы решили проверить на липовые скидки в «чёрную пятницу»

По данным телеграм-канала, депутаты Дмитрий Гусев и Ирина Филатова обратились в ФАС и Роспотребнадзор, чтобы ведомства провели проверку на маркетплейсах. По их словам, продавцы могут специально завышать цены перед распродажами, чтобы потом объявить о скидках, дабы спровоцировать покупательский бум. На деле же, считают в Госдуме, стоимость товара не меняется или даже становится немного выше обычной.