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15 ноября, 14:25

Российские маркетплейсы решили проверить на липовые скидки в «чёрную пятницу»

SHOT ПРОВЕРКА: В Госдуме потребовали проверить распродажи на «чёрную пятницу»

В Госдуме потребовали проверить распродажи на «чёрную пятницу». Депутаты считают, что продавцы могут обманывать покупателей, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По данным телеграм-канала, депутаты Дмитрий Гусев и Ирина Филатова обратились в ФАС и Роспотребнадзор, чтобы ведомства провели проверку на маркетплейсах. По их словам, продавцы могут специально завышать цены перед распродажами, чтобы потом объявить о скидках, дабы спровоцировать покупательский бум. На деле же, считают в Госдуме, стоимость товара не меняется или даже становится немного выше обычной.

Как отметили депутаты, если продавец заметает следы предыдущих цен и не даёт возможности проверить историю, то он, вероятно, обманывает.

Более половины скидок в «чёрную пятницу» оказались липовыми
Более половины скидок в «чёрную пятницу» оказались липовыми

Напомним, «чёрная пятница» в России в этом году начинается 29 ноября. Эксперты советуют пользоваться сервисами, помогающими отслеживать и сравнивать цены на товары. Также следует заранее ознакомиться с отзывами, изучить условия доставки и гарантии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / CardIrin

Наталья Демьянова
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