Чёрная пятница 2024 в России: даты проведения больших распродаж Чёрная пятница 2024 в России начинается 29 ноября 2024 года. В чём суть, какие скидки и распродажи будут, когда она закончится — в материале Life.ru. 27 октября, 08:00 Чёрная пятница стартует в России 29 ноября 2024 году. Коллаж © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Чёрная пятница 2024 в России: даты проведения

Чёрная пятница в России начинается с 29 ноября в полночь и идёт три дня вплоть до 23:59 1 декабря. Но стоит помнить, что некоторые компании сами продлевают период акции, а также могут заранее объявить о скидках в ночь со среды на четверг, поэтому рекомендуется следить за новостями, чтобы не пропустить выгодные предложения.

Чёрная пятница 2024: где будут скидки

Традиционно самые большие скидки в Чёрную пятницу бывают в магазинах электроники и на маркетплейсах. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sorbis

Самые большие скидки и распродажи в Чёрную пятницу будут в крупных сетевых магазинах электроники и на маркетплейсах, например «Эльдорадо», «М.Видео», Wildberries, Ozon, «Ситилинке», Aliexpress, а также в «Ашане», «Лэтуаль» и т.п.

Скидки там могут варьироваться от 20% до 70% в зависимости от типа товара. Однако стоит помнить, что не все предложения одинаково выгодны. Рекомендуется тщательно анализировать и сопоставлять цены, чтобы избежать маркетинговых ловушек.

Суть Чёрной пятницы

Родиной Чёрной пятницы являются США. © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Bezgodov

История Чёрной пятницы (Black Friday) началась не в России. Тем не менее до нашей страны распродажа дошла и неплохо здесь обосновалась, и вот уже не один десяток лет заманивает покупателей в магазины, ведь это суть Чёрной пятницы — привлекать людей выгодными (правда, не всегда) скидками.

Конечно же, её родиной являются США. Там Чёрная пятница, также известная как Black Friday, проходит в пятницу после Дня благодарения, который отмечается в последний четверг ноября. В это время жители США как раз начинают активно закупаться подарками к Рождеству (его католики празднуют 25 декабря). Для ретейлеров этот день представляет собой возможность распродать оставшиеся запасы перед новогодними праздниками, а покупатели получают шанс приобрести товары по выгодным ценам.

До нас распродажа дошла в начале 2000-х годов, а с 2013 года стала официально признанной всероссийской акцией. Существует несколько версий происхождения названия «Чёрная пятница». Одна из популярных теорий связана с бухгалтерским термином in the black, который можно перевести как «положительный баланс». Прибыль в отчётах обозначается чёрным цветом, а убытки — красным. В дни масштабных распродаж магазины значительно увеличивают свои доходы, а потому отчётная документация просто пестрит чёрным. Думаем, логика понятна.

Вторая версия менее привлекательна: в дни Чёрной пятницы возле торговых центров скапливаются сотни или даже тысячи автомобилей. Парковки и близлежащие улицы заполняются машинами покупателей, что делает их беспросветными, тёмными и даже «чёрными».

В каких городах пройдёт Чёрная пятница 2024

Участниками Чёрной пятницы 2024 являются в основном маркетплейсы и интернет-магазины. А значит, вопрос «в каких городах пройдёт Чёрная пятница?» уже практически неактуален, ведь большинство популярных онлайн-ретейлеров сегодня имеют довольно широкую географию доставки своих товаров и осуществляют её по всей территории России. Более того, к акции всё чаще подключаются новые образовательные платформы, а это значит, что распродажа охватит практически все города страны.

Наибольшая же активность ожидается в мегаполисах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Волгоград, Воронеж, Краснодар, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Казань, Челябинск, Красноярск, Нижний Новгород и Екатеринбург.

Как подготовиться к Чёрной пятнице 2024

Лайфхаки помогут подготовиться к Чёрной Пятнице. Фото © Freepik / prostooleh

В этом году в Чёрную пятницу на маркетплейсах ожидаются огромные скидки. Да, онлайн-шопинг — это удобно, но иногда на реальных полках можно найти не менее привлекательные предложения. Поэтому, чтобы не упустить выгоду, нужно тщательно подготовиться к Чёрной пятнице, запомнив несколько полезных советов.

Сравните цены. Главная цель магазинов — заставить вас потратить деньги как можно быстрее. Но вот что важно: разные площадки могут предлагать совершенно разные цены на один и тот же товар. Поэтому потратьте минутку и сравните разные предложения!

Составьте свой список покупок. Спонтанные покупки порой радуют, но в Чёрную пятницу их бывает слишком много! Заранее решите, что вам действительно нужно, и запишите это. Меньше соблазнов — меньше расходов!

Следите за ценами. Обратите внимание: некоторые магазины иногда поднимают цену на товар перед распродажей, а потом возвращают её обратно, выставляя это как суперскидку. Чтобы не попасться на этот трюк, проверьте прошлые цены или загляните под новую этикетку, если вы в офлайн-магазине.

При покупке из-за рубежа стоит тщательно проверить условия доставки. Фото © Freepik

Уточняйте условия доставки. Покупая на зарубежных сайтах, не забудьте узнать о доставке. Чаще всего транспортные компании не делают скидок, а перед праздниками стоимость и вовсе может взлететь в несколько раз. Может получиться так, что доставка «съест» всю выгоду.

Оплачивайте с кешбэком. Почему бы не сэкономить дважды? Если у вас есть карта с кешбэком, часть потраченной суммы вам вернётся бонусами или даже рублями. Узнайте все условия в поддержке своего банка.

Кешбэк поможет сэкономить ещё больше. Фото © Freepik

Не забывайте про клубные карты. Если вы частый покупатель, проверьте свои клубные карты. Магазины могут предложить дополнительные скидки или индивидуальные промокоды. Пользуйтесь этими простыми лайфхаками и экономьте на покупках в Чёрную пятницу!

Авторы Андрей Ананьев