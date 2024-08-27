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27 августа, 12:05

Россиян научили, как защитить свой кошелёк от лже-распродаж в «Чёрную пятницу»

Эксперт Белов: Ритейлеры перед распродажами намеренно завышают цены на товар

Россиянам объяснили, почему не стоит вестись на большие скидки в «Чёрную пятницу». В дни распродажи магазины обещают серьёзную экономию денег, однако на самом деле завышают цены на товар. Об этом заявил «Газете.ru» основатель ADV Cake, крупнейшей платформы в России по работе с СРА Сергей Белов.

Эксперт объяснил, в «Чёрную пятницу» перед компаниями стоит одна цель — продать как можно больше товара и получить огромную выручку. Опытные маркетологи в это время могут распродать залежавшийся сток, привлечь своей продукцией новых покупателей.

«Бренды активно используют различные стратегии, чтобы привлекать внимание покупателей в период «Чёрной пятницы». Магазины создают ощущение срочности, предлагая товары по сниженным ценам в течение ограниченного времени. Это побуждает людей к быстрым и эмоциональным решениям», — рассказал Белов.

Россиянам рассказали, как на распродажах отличить настоящую скидку от "переписанного" ценника
Россиянам рассказали, как на распродажах отличить настоящую скидку от "переписанного" ценника

Некоторые ритейлеры предварительно завышают цены, чтобы создать иллюзию больших скидок. Также в трендах «эксклюзивность» — якобы только в дни распродажи можно купить лимитированный товар. Эксперт обратил внимание, что подобные приёмы играют на психологических аспектах поведения потребителей и заставляют их покупать без разбора.

«FOMO, или синдром упущенной выгоды. Люди боятся пропустить выгодные предложения, что побуждает их к покупке даже того, что им не нужно. Массовая реклама и положительные отзывы формируют ощущение значимости распродаж, а также мотивируют человека к покупке», — отметил Белов.

Чтобы не стать жертвой «Чёрной пятницы», эксперт посоветовал заранее составить список покупок и заложить бюджет. Так вы в спокойном состоянии сможете участвовать в распродажах и не выйдете за пределы назначенной суммы. Кроме того, можно просматривать онлайн-сервисы и сравнивать цены товаров в разных магазинах, чтобы убедиться, что скидка действительно значительная. Проверяйте качество товаров, ведь не все акционные позиции могут соответствовать вашим ожиданиям.

Ранее россиянам рассказали о преступных схемах, которыми пользуются мошенники в дни распродаж. Чаще всего аферисты создают фальшивые сайты онлайн-магазинов. Внешне они ничем не отличаются от страниц официальных брендов, при этом располагают к себе заманчивыми скидками на продукцию. Помимо того, желающие нажиться на простых гражданах используют электронные рассылки. Ещё одним способом обмана доверчивых людей является регистрация фейковых аккаунтов в соцсетях.

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freepik

Алёна Зиновьева
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