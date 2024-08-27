Россиян научили, как защитить свой кошелёк от лже-распродаж в «Чёрную пятницу»

Россиянам объяснили, почему не стоит вестись на большие скидки в «Чёрную пятницу». В дни распродажи магазины обещают серьёзную экономию денег, однако на самом деле завышают цены на товар. Об этом заявил «Газете.ru» основатель ADV Cake, крупнейшей платформы в России по работе с СРА Сергей Белов.

Эксперт объяснил, в «Чёрную пятницу» перед компаниями стоит одна цель — продать как можно больше товара и получить огромную выручку. Опытные маркетологи в это время могут распродать залежавшийся сток, привлечь своей продукцией новых покупателей.

«Бренды активно используют различные стратегии, чтобы привлекать внимание покупателей в период «Чёрной пятницы». Магазины создают ощущение срочности, предлагая товары по сниженным ценам в течение ограниченного времени. Это побуждает людей к быстрым и эмоциональным решениям», — рассказал Белов.

Некоторые ритейлеры предварительно завышают цены, чтобы создать иллюзию больших скидок. Также в трендах «эксклюзивность» — якобы только в дни распродажи можно купить лимитированный товар. Эксперт обратил внимание, что подобные приёмы играют на психологических аспектах поведения потребителей и заставляют их покупать без разбора.

«FOMO, или синдром упущенной выгоды. Люди боятся пропустить выгодные предложения, что побуждает их к покупке даже того, что им не нужно. Массовая реклама и положительные отзывы формируют ощущение значимости распродаж, а также мотивируют человека к покупке», — отметил Белов.

Чтобы не стать жертвой «Чёрной пятницы», эксперт посоветовал заранее составить список покупок и заложить бюджет. Так вы в спокойном состоянии сможете участвовать в распродажах и не выйдете за пределы назначенной суммы. Кроме того, можно просматривать онлайн-сервисы и сравнивать цены товаров в разных магазинах, чтобы убедиться, что скидка действительно значительная. Проверяйте качество товаров, ведь не все акционные позиции могут соответствовать вашим ожиданиям.