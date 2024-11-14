Более половины скидок в «чёрную пятницу» оказались липовыми

В России почти половина продавцов делает фальшивые скидки в «чёрную пятницу» или в период распродаж, который обычно продолжается с 11 ноября до 13 ноября. Об этом пишут «Известия», пообщавшись с участниками рынка.

«Перед распродажами повышаются цены в 50–65% предложений, а затем они снижаются, что создаёт видимость скидок», — отмечается в публикации.