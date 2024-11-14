Более половины скидок в «чёрную пятницу» оказались липовыми
«Известия»: Больше половины скидок на распродажах являются фальшивыми
В России почти половина продавцов делает фальшивые скидки в «чёрную пятницу» или в период распродаж, который обычно продолжается с 11 ноября до 13 ноября. Об этом пишут «Известия», пообщавшись с участниками рынка.
«Перед распродажами повышаются цены в 50–65% предложений, а затем они снижаются, что создаёт видимость скидок», — отмечается в публикации.
Обычно продавцы прибегают к классической схеме: за месяц до назначенной даты цены «внезапно» повышаются, а в период акций они резки падают до своего обычного уровня. В руководстве маркетплейсов Avito, Wildberries и Ozon рассказали журналистам, что ведут борьбу с нечистыми на руку продавцами. Объявления с фейковыми скидками блокируются, а компании получают предупреждение.
Напомним, «чёрная пятница» в России в этом году начинается 29 ноября 2024 года. Эксперты советуют пользоваться сервисами, помогающими отслеживать и сравнивать цены на товары. Также стоит заранее ознакомиться с отзывами, изучить условия доставки и гарантии.