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13 ноября, 05:00

Проверяем скидки на честность: Россиянам назвали технику, которую можно обновить в «чёрную пятницу»

Эксперт Биржевой: Перед покупкой техники в «чёрную пятницу» нужно сравнить цены

Распродажи в «чёрную пятницу» могут помочь обновить технику, но важно помнить несколько правил. Обложка © freepik / pressahotkey

Распродажи в «чёрную пятницу» могут помочь обновить технику, но важно помнить несколько правил. Обложка © freepik / pressahotkey

Распродажи в «чёрную пятницу» могут помочь обновить технику по выгодной цене. Однако, чтобы не нарваться на липовые скидки, важно помнить несколько простых правил. Их в беседе с Life.ru перечислил техноэксперт Сергей Биржевой.

Важно пользоваться сервисами, помогающими отслеживать и сравнивать цены на товары. Также стоит заранее ознакомиться с отзывами, изучить условия доставки и гарантии.

«Подпишитесь на уведомления брендов или магазинов: за неделю до «Черной пятницы» продавцы рассылают анонсы выгодных предложений», — советует эксперт сервиса «Бери заряд!».

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Одной из самых популярных категорий товаров в дни распродаж являются смартфоны. Можно приобрести предыдущие поколения iPhone по сниженным ценам, а также обратить внимание на Samsung, который не прочь предоставить хорошие скидки на модели Galaxy S и Note серий. Также не стоит забывать о китайских брендах, которые предлагают устройства с отличной производительностью и ценой ниже премиум-сегмента.

Выбирая ноутбук, важно определиться с целями его использования. Для работы и учёбы подойдут модели с процессорами Intel i5 или AMD Ryzen 5, восемью гигабайтами оперативной памяти и SSD-накопителем на 256 ГБ.

Геймерам же стоит выбрать «машинку» с мощными видеокартами, например, NVIDIA GeForce RTX 3060 или 3070, а также более высокими характеристиками. Подойдут модели с процессорами Intel i7 или AMD Ryzen 7, а также 16+ ГБ оперативной памяти.

«Обратите внимание на специальные предложения с дополнительными аксессуарами — мышь, чехол, лицензии на ПО. Многие магазины предлагают комплекты, которые могут быть выгоднее, чем покупать составляющие ноутбука по отдельности», — подмечает Биржевой.

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Рассматривающим покупку телевизора стоит обратить взор на экраны с 4К-разрешением. Для больших помещений подойдут телевизоры от 55 дюймов, а для средних — 43-50 дюймов. Технология OLED нужна любителям фильмов и спорта, остальным же можно выбрать LED-экраны. А если цена для вас не сильно важна, стоит выбрать модели с 8К-разрешением.

Также на распродаже можно обновить технику на кухне или купить умные товары. А если же вы планируете покупку крупных устройств, следует выбирать энергоэффективные модели с рейтингом А++. Это снизит затраты на электричество и воду в долгосрочной перспективе.

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Напомним, «чёрная пятница» в России в этом году начинается 29 ноября 2024 года. Ранее Life.ru рассказывал, в чём её суть, какие скидки и распродажи будут, а также когда закончится скидочное безумие.

Ольга Годуненко
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