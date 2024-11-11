Синдром упущенной выгоды: Психолог раскрыла, как нас заставляют покупать ненужное во время распродаж

Сегодня, 11 ноября, в Китае отмечается День холостяка, к этому празднику традиционно приурочена распродажа, и эту традицию подхватили во многих других странах, в том числе в России. Наряду с «чёрной пятницей» она является одной из самых масштабных в году. Психолог Алёна Ал-Ас рассказала Life.ru, как магазины играют на «синдроме упущенной выгоды» и заставляют нас покупать ненужное во время больших скидок.

Такое психологическое явление, как синдром упущенной выгоды, за последние 20 лет стало настоящим клондайком для отделов продаж всех компаний по всему миру. Развитие социальных сетей, при помощи которых компаниям стало легче дотягиваться до потребителей, лишь усугубило и ускорило этот процесс. В конечном итоге мы пришли к перевёрнутому с ног на голову восприятию самого процесса покупки, при котором бездействие стало равносильно потере выгоды. Алёна Ал-Ас Психолог

Что такое синдром упущенной выгоды?

С психологической точки зрения в основе синдрома упущенной выгоды лежит очень простой и поэтому безотказный механизм: наш мозг склонен отдавать приоритет срочным задачам, а не важным. Поэтому, когда мы видим большую скидку, ограниченную по времени, на товар, который нам даже не то чтобы очень нужен, мы купим его с большей вероятностью, чем если бы он продавался по обычной цене или даже по цене со скидкой, но не ограниченной по времени, объясняет психолог.

Второй эффект, благодаря которому после каждой распродажи многие из нас обнаруживают у себя кучу ненужных покупок, — это желание быть частью общества. Сложно остаться в стороне, когда все вокруг только и делают, что увлечённо обсуждают скидки и покупки, а реклама главной распродажи года везде, куда только может упасть взгляд. Страх оказаться за бортом своей социальной группы, оказаться единственным, кто ничего не купил во время распродажи, может даже не осознаваться нами, но это именно то, что помимо нашей воли заставляет нас действовать так же, как поступают все остальные в нашем окружении.

Как не поддаться на соблазн купить что-то на распродаже?

Осознать, что большие распродажи и ограниченные по времени скидки — это в первую очередь маркетинговые уловки. По возможности ограничить медиапотребление. Чем меньше поток информации, тем ниже вероятность того, что у вас разовьётся синдром упущенной выгоды. Целый ряд исследований показывает, что импульсивные покупки намного чаще вызывают разочарование, чем продуманные. Покупая только то, что вы тщательно выбрали и запланировали, вы увеличиваете свои шансы на удовлетворённость от покупки.

Вместо того чтобы стремиться получать сиюминутную радость от покупок, Ал-Ас советует научиться получать радость от обладания тем, что у вас уже есть. Это может избавить вас от многих неприятностей, включая повышенную тревожность, неврозы, чувство неполноценности вплоть до депрессии.