Эксперты подсчитали, во сколько обойдётся подготовка авто к зиме в 2024 году

Аналитики подсчитали, что базовая подготовка автомобиля к зиме в 2024 году обойдётся в среднем в 38 900 рублей. В исследовании*, предоставленном редакции Life.ru, сказано, что основную часть затрат составляют зимние шины, стоимость которых может достигать 30 тысяч рублей.

Эксперты советуют автовладельцам заранее приобрести комплект резины. Также важно обновить моторное масло, антифриз, щётки стеклоочистителя и фильтры. Не забудьте заменить жидкость стеклоомывателя на зимнюю и смазать резиновые уплотнители силиконом. Базовый зимний автокомплект также включает антилёд для стекол, жидкий ключ, размораживатель замков, щётку для снега, скребок для льда и складную лопату.

Выбор шин — основной этап подготовки. По данным аналитиков, в 2024 году спрос на отечественные комплекты увеличился на 27% по сравнению с 2023 годом. Среди иностранных брендов россияне чаще выбирают китайские шины, спрос на которые вырос на 125%. Также популярна резина из Италии и Южной Кореи.

В октябре 2024 года самые высокие продажи зимних шин наблюдались в Москве и области, Свердловской области, Пермском крае, Татарстане и Санкт-Петербурге. Годом ранее Северная столица занимала второе место по объёму рынка среди регионов.

С наступлением холодов растут и продажи автозапчастей. В сентябре 2024 года средний чек в онлайн-магазинах увеличился на 9% по сравнению с августом и составил 6 783 рубля. Наибольшее количество покупок совершили жители Москвы и области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Челябинской и Свердловской областей.

Напоминаем, что недавно исследование показало, как на самом деле россияне относятся к китайским авто. Оказалось, что треть респондентов готова приобрести автомобиль из Китая.