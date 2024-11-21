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21 ноября, 16:05

Эксперты подсчитали, во сколько обойдётся подготовка авто к зиме в 2024 году

Эксперты рекомендуют автовладельцам заранее готовиться к зиме. Обложка © freepik.com / standret

Эксперты рекомендуют автовладельцам заранее готовиться к зиме. Обложка © freepik.com / standret

Аналитики подсчитали, что базовая подготовка автомобиля к зиме в 2024 году обойдётся в среднем в 38 900 рублей. В исследовании*, предоставленном редакции Life.ru, сказано, что основную часть затрат составляют зимние шины, стоимость которых может достигать 30 тысяч рублей.

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Эксперты советуют автовладельцам заранее приобрести комплект резины. Также важно обновить моторное масло, антифриз, щётки стеклоочистителя и фильтры. Не забудьте заменить жидкость стеклоомывателя на зимнюю и смазать резиновые уплотнители силиконом. Базовый зимний автокомплект также включает антилёд для стекол, жидкий ключ, размораживатель замков, щётку для снега, скребок для льда и складную лопату.

Выбор шин — основной этап подготовки. По данным аналитиков, в 2024 году спрос на отечественные комплекты увеличился на 27% по сравнению с 2023 годом. Среди иностранных брендов россияне чаще выбирают китайские шины, спрос на которые вырос на 125%. Также популярна резина из Италии и Южной Кореи.

В октябре 2024 года самые высокие продажи зимних шин наблюдались в Москве и области, Свердловской области, Пермском крае, Татарстане и Санкт-Петербурге. Годом ранее Северная столица занимала второе место по объёму рынка среди регионов.

С наступлением холодов растут и продажи автозапчастей. В сентябре 2024 года средний чек в онлайн-магазинах увеличился на 9% по сравнению с августом и составил 6 783 рубля. Наибольшее количество покупок совершили жители Москвы и области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Челябинской и Свердловской областей.

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Напоминаем, что недавно исследование показало, как на самом деле россияне относятся к китайским авто. Оказалось, что треть респондентов готова приобрести автомобиль из Китая.

* Проведено маркетплейсом «Мегамаркет» и сервисом «ЮKassa»

Александра Журавская
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