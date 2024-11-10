Оригинал или подделка? На что обратить внимание при выборе антифриза

Качественный антифриз поможет обеспечить эффективную и долговечную работу автомобиля, тогда как подделка рано или поздно погубит «ласточку». Именно поэтому водители стремятся найти на рынке оригинальный товар. Помочь им в этом деле решило URA.ru.

Итак, чтобы отличить оригинал от подделки, необходимо обратить внимание на упаковку антифриза. Дело в том, что крупные производители уделяют внимание не только продукту, но и таре, которая должна привлекать внимание покупателей и усложнить возможность копирования.

«Если антифриз продаётся в прозрачной таре, обязательно оцените его содержимое визуально. Качественный продукт должен быть однородным, без видимого осадка или расслоений. Любые неоднородности или помутнения — повод усомниться в качестве товара», — уверены редакторы.

Также важно ознакомиться с этикеткой. Во-первых, она должна содержать максимум необходимой информации, во-вторых, быть качественно наклеенной, в-третьих, зачастую может иметь выпуклый логотип бренда или QR-код для проверки подлинности товара.

Высокая цена, конечно, не может гарантировать оригинальность продукции, однако слишком низкая — это повод подозревать подделку. Качественный антифриз начинается от 700 рублей за 5 литров, потому что высока себестоимость компонентов. При этом лучше покупать товар у крупных продавцов или на брендовых АЗС, которые дорожат своей репутацией.