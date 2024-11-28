В Госдуму внесли поправки об увеличении штрафов за нарушение ПДД

В Госдуму поступили поправки, которые предполагают увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщил журналистам глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Насколько я знаю, уже внесло правительство», — отметил он, добавив, что поправки могут быть одобрены до конца 2024 года.