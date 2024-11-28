В Госдуму внесли поправки об увеличении штрафов за нарушение ПДД
В Госдуму поступили поправки, которые предполагают увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщил журналистам глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
«Насколько я знаю, уже внесло правительство», — отметил он, добавив, что поправки могут быть одобрены до конца 2024 года.
Напомним, ранее «Ведомости» сообщали, что власти разрабатывают проект увеличения штрафов за нарушение ПДД. За не пристёгнутый ремень предлагают брать 1500 рублей, вместо 1000 рублей прежде. За пьяную езду водитель заплатит 45 тысяч, вместо 30 тысяч. За превышение скорости штраф также изменится: вместо 500 — 5 000 рублей.
Life.ru