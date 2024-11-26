Госдума приняла закон о штрафах до 30 тысяч за неправильное содержание питомцев

Госдума одобрила сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который устанавливает штрафы до 30 тысяч рублей за нарушение правил содержания домашних животных. Документ поступил на рассмотрение нижней палаты российского парламента ещё в 2021 году, его инициировала Московская областная дума.

Согласно законопроекту, граждан будут привлекать к ответственности, в том числе, за неправильный выгул домашних питомцев. Также предполагается введение наказания за повторные нарушения. При этом взыскать штраф суд сможет как с предпринимателей, юридических лиц, так и с простых граждан. За нарушение требований к содержанию домашних питомцев граждан предлагается наказывать штрафом в размере от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей, должностных лиц — от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, юрлиц — от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.