Планируется повышение штрафов ГИБДД с 1 января 2025 года: сколько будем платить В России с 1 января 2025 года могут повысить штрафы за самые распространённые нарушения ПДД. Каких нарушений это коснётся, на сколько хотят повысить штрафы ГИБДД, рассказывает Life.ru. 19 ноября, 13:05 Как изменятся штрафы ПДД с 1 января 2025 года. Обложка © ТАСС / Дмитрий Серебряков

Новые штрафы ГИБДД с 1 января могут стать больше, чем до этого. По данным газеты «Ведомости», Правительство России разрабатывает соответствующие поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП РФ). Социальные сети бурно отреагировали на это — разные авторы стали публиковать таблицу с новыми штрафами. Однако в таких статьях зачастую смешиваются реальные инициативы и выдумки.

В преддверии каждого нового года пользователи Интернета распространяют таблицу штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Однако при этом не ссылаются на какие-либо законопроекты или документы правительства. В этот раз журналисты «Ведомостей» основываются на проекте поправок и сопроводительных документах. Их должна была рассмотреть правительственная комиссия по законопроектной деятельности 18 ноября. Однако на официальных ресурсах правительства до сих пор нет подтверждающей информации.

Однако в публикации газеты «Ведомости» есть конкретная информация по изменениям. Если основываться на ней, многие штрафы ГИБДД с 1 января 2025 года вырастут. При этом в октябре Госдума рассмотрела законопроект об увеличении наказаний за отдельные нарушения ПДД. С нового года могут вырасти несколько штрафов.

За первый случай опасного вождения штраф повысят с 3 тыс. рублей до 5 тыс. За повторное нарушение смогут лишать прав на срок до трёх месяцев. При этом под опасным вождением будут подразумевать конкретные нарушения: невыполнение требования уступить дорогу автомобилю, имеющему преимущественное право проезда, активное перестроение в условиях интенсивного движения («игра в шашечки»), несоблюдение дистанции и несоблюдение бокового интервала между машинами.

За неподчинение требованию инспектора ГАИ об остановке также планируют ужесточить наказание. За первое такое нарушение придётся заплатить уже не 500–800 рублей, а 7–10 тыс. рублей. При повторном нарушении водителя и вовсе смогут лишать прав сроком на полгода.

За какие нарушения увеличат штрафы с 1 января 2025 года

По данным журналистов «Ведомостей», штрафы ГИБДД с января 2025 года вырастут за следующие нарушения: нарушение правил применения ремней безопасности (ст. 12.6 КоАП);

управление транспортным средством (ТС) в состоянии алкогольного опьянения или передача права на управление ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения (ст. 12.8 КоАП);

отказ от медосвидетельствования (ст. 12.26 КоАП);

превышение установленной скорости движения (ст. 12.9 КоАП);

нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона (ст. 12.15 КоАП);

нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего (ст. 12.24 КоАП).

Таблица штрафов ГИБДД 2025

Для вашего удобства собрали все изменения в таблице:

Таблица новых штрафов ГИБДД 2025. Фото © Life.ru

За какие ещё нарушения могут повысить штрафы для автомобилистов в 2025 году

Новые штрафы ГИБДД с 2025 года планируют увеличить ещё за два нарушения. Первоисточник не приводит подробностей, однако наказание могут усилить за нарушение правил буксировки или перевозки грузов (ст. 12.21.1 КоАП РФ) и нарушение правил движения крупногабаритного ТС (ст. 12.21.5 КоАП РФ).

Власти намерены изменить правила оплаты штрафов «со скидкой». Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Также власти предлагают изменить правила оплаты штрафов «со скидкой». Сейчас автовладельцы могут использовать статью 32.2 КоАП РФ и оплатить штрафы за нарушение большинства правил дорожного движения в размере 50% в первые 20 дней после назначения наказания. Теперь же планируется дать нарушителям возможность оплатить 75% в первые 30 дней.

Авторы Вячеслав Кокуркин