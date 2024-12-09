Актёр Юра Борисов получил первую международную награду за роль в «Аноре»

Юра Борисов, который сыграл в фильме «Анора», получил награду за лучшую роль второго плана на церемонии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Церемония состоялась в 32-й день рождения актёра. Борисов разделил награду с Кираном Калкином. Актриса Майки Мэдисон, исполнившая роль стриптизёрши Аноры, также удостоилась приза за лучшую женскую роль. Об этом пишет 7Дней.ру.

Напомним, что фильм «Анора» режиссёра Шона Бейкера стал настоящей сенсацией в мире кино — он завоевал «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале и стал одним из главных претендентов на премию «Оскар». В трагикомедии, съёмки которой проходили в Нью-Йорке, снялись российские актёры — Юра Борисов и Алексей Серебряков.

Сюжет фильма разворачивается вокруг Аноры Михеевой — стриптизёрши, которая благодаря знанию русского языка оказывается втянутой в историю с сыном российского олигарха. Фильм стал настоящим хитом Каннского фестиваля благодаря своей смелой постановке и юмористическому сюжету.

Карьера Юры Борисова началась с театра и сериалов. Он быстро завоевал признание в киноиндустрии. До «Аноры» он успел сняться в нашумевших фильмах «Т-34», «Бык» и «Калашников». В 2021 году он стал лицом отечественного фестивального кино и поучаствовал в таких проектах, как «Петровы в гриппе» и «Купе № 6».

«Анора» стала важной вехой в карьере Борисова, укрепив его позиции на международной арене. Первая встреча с Шоном Бейкером состоялась на Каннском фестивале в 2021 году. Через год режиссёр позвонил Юре и предложил поработать вместе над новым фильмом.

«Он сказал: “Я готовлю свой следующий сценарий, и у меня есть роль для тебя. Ты хочешь её сыграть?”. Я ответил: “Да”», — рассказывает актёр.

Фильм, обойдя работы таких мастеров, как Дэвид Кроненберг и Паоло Соррентино, привлёк внимание критиков и зрителей по всему миру. Впереди у фильма оскаровская гонка, и его успех может открыть новые горизонты для российских актёров в Голливуде.