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18 сентября, 09:43

Неизвестные устроили стрельбу у офиса Wildberries в Москве, есть раненые

Неизвестные устроили стрельбу у головного офиса Wildberries в Москве. Как сообщает Mash, в результате пострадали трое мужчин — у них огнестрельные ранения.

Стрельба у офиса Wildberries в Москве. Видео © Telegram / Mash

В настоящее время работников офиса эвакуировали, на месте работает полиция. Предварительно, компания мужчин пыталась зайти в офис, их не пустили. После этого началась потасовка.

Напомним, в июле муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук заявил, что маркетплейс подвергся рейдерскому захвату. Владислав утверждал, что рейдеры увели не только бизнес, но и жену. Однако сама Татьяна опровергла заявления о захвате Wildberries и заявила о разводе с супругом. Соответствующий иск она направила в суд. Владислав Бакальчук рассказал, что жена якобы трижды меняла требования по разделу имущества до начала судебных разбирательств, которые начались 12 сентября.

"Буду бороться до конца": Бакальчук не признаёт сделку по слиянию Wildberries с Russ Outdoor
"Буду бороться до конца": Бакальчук не признаёт сделку по слиянию Wildberries с Russ Outdoor
Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Наталья Демьянова
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