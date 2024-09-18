Неизвестные устроили стрельбу у офиса Wildberries в Москве, есть раненые

Неизвестные устроили стрельбу у головного офиса Wildberries в Москве. Как сообщает Mash , в результате пострадали трое мужчин — у них огнестрельные ранения.

В настоящее время работников офиса эвакуировали, на месте работает полиция. Предварительно, компания мужчин пыталась зайти в офис, их не пустили. После этого началась потасовка.