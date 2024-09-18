Неизвестные устроили стрельбу у офиса Wildberries в Москве, есть раненые
Неизвестные устроили стрельбу у головного офиса Wildberries в Москве. Как сообщает Mash, в результате пострадали трое мужчин — у них огнестрельные ранения.
Стрельба у офиса Wildberries в Москве. Видео © Telegram / Mash
В настоящее время работников офиса эвакуировали, на месте работает полиция. Предварительно, компания мужчин пыталась зайти в офис, их не пустили. После этого началась потасовка.
Напомним, в июле муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук заявил, что маркетплейс подвергся рейдерскому захвату. Владислав утверждал, что рейдеры увели не только бизнес, но и жену. Однако сама Татьяна опровергла заявления о захвате Wildberries и заявила о разводе с супругом. Соответствующий иск она направила в суд. Владислав Бакальчук рассказал, что жена якобы трижды меняла требования по разделу имущества до начала судебных разбирательств, которые начались 12 сентября.
ТАСС / Александр Щербак