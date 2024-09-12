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12 сентября, 19:12

«Трижды меняла»: Муж Бакальчук раскрыл её требования по иску о разводе

Муж Бакальчук заявил, что супруга трижды меняла требования по разделу имущества

Татьяна и Владислав Бакальчуки. Обложка © Telegram / WBakalchuk

Татьяна и Владислав Бакальчуки. Обложка © Telegram / WBakalchuk

Владелица Wildberries (WB) Татьяна Бакальчук не стала требовать разделения маркетплейса в последней версии иска о бракоразводном процессе. Об этом рассказал её супруг Владислав Бакальчук.

По его словам, Татьяна трижды меняла требования по разделу имущества до начала судебных разбирательств, которые начались 12 сентября в Савёловском суде Москвы. Как утверждает Бакальчук, изначально супруга требовала 100% компании, ссылаясь на интересы детей. А вскоре она попросила выплатить ей более 529 миллионов рублей за 1% доли WB и признание за ней права на всю компанию.

«А в последней версии иска вопрос WB вообще не поднимается — она требует разделить только другое имущество», — написал Владислав в телеграм-канале.

Такое непостоянство предпринимательницы её супруг считает странными. Он также уточнил, что Татьяна требует официального прекращения брака, определения места жительства детей через суд и назначения алиментов. Тем не менее Владислав по-прежнему хочет сохранить семью, поэтому его юристы сегодня просили у суда время для примирения.

Ранее Life.ru писал, что супруги Бакальчуки не явились в суд, где рассматривался их развод. По делу с адвокатами была проведена беседа, само заседание длилось менее 15 минут. Позже представитель Владислава пояснила, что суд вернётся к делу в середине октября и проведёт предварительные слушания.

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Напомним, что в июле Владислав Бакальчук внезапно публично попросил помощи у главы Чечни Рамзана Кадырова, заявив что компания Russ Outdoor якобы проводит рейдерский захват WB, а его супругу Татьяну едва ли не держат в заложниках и заставляют уходить из семьи. Предпринимательница вскоре прокомментировала эти заявления, заявив, что Владислав тяжело переживает грядущий развод. Соответствующий иск она направила ещё в июле.

Наталья Демьянова
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