«Трижды меняла»: Муж Бакальчук раскрыл её требования по иску о разводе

Владелица Wildberries (WB) Татьяна Бакальчук не стала требовать разделения маркетплейса в последней версии иска о бракоразводном процессе. Об этом рассказал её супруг Владислав Бакальчук.

По его словам, Татьяна трижды меняла требования по разделу имущества до начала судебных разбирательств, которые начались 12 сентября в Савёловском суде Москвы. Как утверждает Бакальчук, изначально супруга требовала 100% компании, ссылаясь на интересы детей. А вскоре она попросила выплатить ей более 529 миллионов рублей за 1% доли WB и признание за ней права на всю компанию.

«А в последней версии иска вопрос WB вообще не поднимается — она требует разделить только другое имущество», — написал Владислав в телеграм-канале.

Такое непостоянство предпринимательницы её супруг считает странными. Он также уточнил, что Татьяна требует официального прекращения брака, определения места жительства детей через суд и назначения алиментов. Тем не менее Владислав по-прежнему хочет сохранить семью, поэтому его юристы сегодня просили у суда время для примирения.